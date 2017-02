Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Unelma mureni kun sain sähköpostin Yhdysvaltojen suurlähetystöstä, jossa viisumitapaamiseni peruttiin”, sanoo iranilainen hiukkasfyysikko.

Ryhmä kansainvälisiä tähtitieteilijöitä ja kosmologeja on aloittanut boikotin Yhdysvalloissa pidettäviä konferensseja vastaan nimen Science Undivided alla. He kutsuvat kaikkien alojen tutkijoita mukaan.

Konferenssiboikotti on vastaus Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin määräykseen maahantulokiellosta seitsemän maan kansalaisille. Yhdysvaltain oikeuslaitos on jäädyttänyt kiellon toimeenpanon, mutta hallitus on ilmoittanut valittavansa asiasta, ja tulevaisuus on epävarma.

Hankkeen pani alulle Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tähtitieteilijä Till Sawala. Hän toivoo aloitteen omalta pieneltä osaltaan auttavan kiellon kumoamisessa.

– Mutta käytännön kysymyksen lisäksi minulle on kyse henkilökohtaisesta moraalisesta kysymyksestä: jos ilmoittautuisin nyt konferenssiin Yhdysvalloissa, minusta tuntuisi kuin ottaisin osaa toisten poissulkemiseen.

Matkustuskielto vaikuttaa fysiikan laitoksen tutkijoihin, heidän joukossaan iranilainen hiukkasfyysikko Venus Keus.

– Postdoc-tutkijana on hyvin tärkeää, että teen yhteistyötä tutkijoiden kanssa ympäri maailmaa. Olen työskennellyt hyvin pitkään ja hyvin ahkerasti päästäkseni siihen, missä olen nyt. Työskenteleminen University of California Santa Cruzin professori Howard Haberin, maailmankuulun fyysikon, kanssa on ollut unelmani, ja kaikki oli valmiina matkaa varten. Unelma mureni kun sain sähköpostin Yhdysvaltojen suurlähetystöstä, jossa viisumitapaamiseni peruttiin. Niin pahalta kuin minusta tuntuukin, tiedän, että tilanne on vielä pahempi niille, joiden elämä on Yhdysvalloissa ja jotka eivät pääse palaamaan sinne.

Mukana jo yli 600 tutkijaa



Konferenssiboikottiin on jo sitoutunut yli 600 tutkijaa. Suurin osa heistä on tähtitieteilijöitä ja kosmologeja, mutta vetoomus on auki kaikkien alojen tutkijoille. Sillä on tukea myös yhdysvaltalaisilta tutkijoilta. Muun muassa kirjasta The Physics of Star Trek tunnettu kirjailija ja professori Lawrence Krauss toteaa tieteen olevan yksi harvoista asioista, joiden tekeminen yhdistää kaikkia ihmisiä, ja se kärsii aina kun joku jätetään tieteen piirin ulkopuolelle.

– En halua lannistaa ketään menemästä Yhdysvaltoihin tapaamiseen joka edistää heidän ammatillista kehitystään, mutta tuen mielelläni tätä hanketta jonka tarkoituksena on rohkaista Yhdysvaltoja perumaan sen mielivaltainen ja syrjivä päätös, joka alentaa meitä kaikkia.

Boikotin laatimiseen osallistunut Helsingin yliopiston kosmologi Syksy Räsänen toivoo boikotin antavan kollegoille Yhdysvalloissa paremmat mahdollisuudet vakuuttaa päättäjät ja julkinen mielipide siitä, että maahantulokielto on haitallinen ja pitäisi perua.

– Tilanne kehittyy koko ajan, ja juuri nyt on aika ottaa kantaa.