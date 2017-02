Lehtikuva/Markku Ulander

Työttömien asemaa on vajaan kahden vuoden aikana heikennetty monin tavoin. Pääministeri Juha Sipilä kutsui tätä helpoiksi keinoiksi nostaa työllisyysastetta.

Pääministeri Juha Sipilä sanoi puolitoista päivää kestäneen strategiapalaverin jälkeen hallituksen kääntävän kaikki kivet löytääkseen keinoja nostaa työllisyysastetta.

– Helpot keinot alkaa olla käytetty ja meidän pitää nyt puristaa boksin ulkopuolelta ajattelua tähän, että mistä löydetään uusia keinoja työllisyysasteen nostamiseksi, Sipilä sanoi tiistaina.

Päätöksiä hallitus tekee kuntavaalien jälkeen huhtikuussa pidettävässä hallitusohjelman puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson laati hyytävän listan siitä, mitä hallituksen tähän mennessä toteuttamat ”helpot” keinot ovat olleet.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on lyhennetty 500 päivästä 400 päivään. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, kesto on 300 päivää.

Omavastuuajan kesto on pidennetty viidestä seitsemään päivään.

Palkkatukityötä ei enää lasketa kokonaan mukaan työssäoloehtoon, vaan ansiopäivärahan perusteeksi vaadittavaan työssäoloehtoon luetaan vain 75 prosenttia työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista.

Karenssia 30 päivää lisää



Kulukorvaukset poistettiin työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta.

Työn vastaanottovelvollisuutta on tiukennettu: Jos kieltäytyy varmasta työpaikasta, karenssi on 90 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Työttömyysturvaa alhaisempi palkkataso ei enää aikaisempaan tapaan ole este ottaa työtä vastaan.

Vuorotteluvapaan ehtoja on tiukennettu. Vuorotteluvapaan työhistoriavaatimus nousi 16 vuodesta 20 vuoteen. Vuorotteluvapaan kesto lyheni 180 kalenteripäivään. Vapaata ei voi enää pitää useassa jaksossa.

Koeaika pitenee, irtisanottujen takaisinottovelvollisuus lyhenee ja oikeus määräaikaisen sopimuksen solmimiseen pitkäaikaistyöttömän kanssa kevenee.

Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on leikattu.

Työttömiä haastatellaan kolmen kuukauden välein, ilman, että TE-toimistojen resursseja oleellisesti on lisätty.

Ammattitaitosuoja pois



TE-toimistolla on mahdollisuus poistaa ammattitaitosuoja, jos työnhakijan koulutusta ja työkokemusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla.

Työttömällä ei ole enää kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen oikeutta kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työstä maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömyysetuus.

Työttömyyden jatkuessa työnhakija on velvollinen ottamaan vastaan myös pienempipalkkaista kokoaikatyötä.

Aikuiskoulutusrahaa on leikattu.

Lisäksi palkansaajien asemaa on heikennetty kilpailukykysopimuksella, joka leikkaa palkansaajien nettoansioita, pidentää työaikaa ja vähentää valtion verotuloja.

Andersson julkaisi listan Facebookissa, ja totesi, että jos nämä ovat Sipilän mielestä ”helppoja keinoja”, niin kauhistuttaa ajatella, mitä hän tarkoittaa kun sanoo että seuraavaksi pitää ajatella ”boksin” ulkopuolelta.