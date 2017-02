Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kuntatyönantaja haluaa rajat palkkojen harmonisoinnille.

Maakuntiin siirtyvän henkilöstön palkkojen harmonisoinnista tulisi säätää laki, painottaa Kuntatyönantajat. Tällä rajattaisiin henkilöstösiirroista juontuvaa palkkatason nousua.

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen muistutti tiistaina, ettei maakunnille saa tulla ylimääräistä kulua palkkatason harmonisoinnista. Muutoin sote-uudistukselle asetettu 3 miljardin säästötavoite jää saavuttamatta.

Jalonen piti hyvänä tasona esimerkiksi sote-ammattien keskipalkkoja. Hän totesi, että kuntaliitoksissa pahimmillaan palkat on harmonisoitu korkeimpien palkkojen tasolle. Työmarkkinajohtajan mukaan maakunnissa ei voida päätyä vastaavaan.

Paraikaa osapuolet neuvottelevat maakuntiin ja niiden yhtiöihin sovellettavista työehtosopimuksista. Sopimusten pitäisi olla voimassa lokakuussa, vaikka vielä ei ole tietoa maakuntalakien tarkasta sisällöstä.

Maakuntiin on siirtymässä arviolta 209 000 kuntien ja kuntayhtymien työntekijää ja viranhaltijaa. Kuntasektorille jää arviolta 205 000 – 208 000 palkansaajaa.

Työvoimakustannukset 21 miljardia



Kuntien työvoimakustannukset vähenivät viime vuonna 357 miljoonalla, eli 1,7 prosentilla. Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannukset olivat 21 miljardia euroa.

Säästöjä odotetaan tulevan tänä vuonnakin 1,7 prosenttia. Arviossa eivät ole mukana kiky-ratkaisun tuomat säästöt, sillä lomarahaleikkaukset siirretään kaikkien sektoreiden työnantajamaksuihin. Kuntasektorin osuutta työnantajamaksuhelpotuksesta ei ole saatavilla.

Jalonen on tyytyväinen, että kuntasektorin säästöt on saatu pääosin toimintojen tehostamisten ja luonnollisen poistuman, mm. eläköitymisten, myötä. Hän kehui, että monissa kunnissa on tehty vähintään vaalikauden mittaisia talouden tasapainottamisohjelmia.

Joka neljäs kyselyyn vastanneesta kunnasta oli laatinut tasapainottamisohjelman. Kyselyyn vastasi kaksi kolmasosaa Manner-Suomen kunnista. Niiden henkilöstö kattaa 72 prosenttia koko kuntasektorin palkansaajista.

Lomautukset vähenemässä?



Yt-neuvotteluja käytiin tiedustelun mukaan joka viidennessä kunnassa tai kuntayhtymässä.

Väkeä joutui lomauttamaan 12 kuntaa tai kuntayhtymää. Lomautettuja oli kaikkiaan noin 2 400 henkilöä, josta Porin kaupungin osuus oli noin 2 100. Tälle vuodelle lomautuksia on odotettavissa 8 kunnassa tai kuntayhtymässä, ja lomautukset koskevat vajaata tuhatta henkilöä.

Myös irtisanomisten määrä on vähenemässä. Tänä vuonna vähennystarpeeksi arvioidaan noin 200 henkeä, kun viime vuonna tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottiin noin 300 henkilöä. Irtisanomisten osuus on vakiintunut viime vuosina prosentin tasolle henkilöstöstä.

Säästöistä irtisanomisten ja lomautusten osuus oli 7,8 prosenttia. Tänä vuonna osuudeksi ennakoidaan 5,5 prosenttia.

Palkattomien vapaiden ja lomarahojen vapaaksi vaihdon osuus säästöistä oli 20 prosenttia. Tänä vuonna niiden osuudeksi arvioidaan reilut 16 prosenttia.