Lehtikuva/Jussi Nukari

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig arvioi, että viime viikolla julkistetusta Vuoden homo -tunnustuksesta syntynyt kohu paljastaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan tunnetut negatiiviset asenteet ja pelot.

Vuoden homo -palkinto annettiin 16-vuotiaalle tubettajalle, porilaiselle Tuure Boeliukselle, joka on mukana Turun Kaupunginteatterin Tom of Finland -näytelmässä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen paheksui valintaa ja piti ongelmallisena sitä, että kyseessä on alaikäinen henkilö, joka ”painii julkisesti seksuaalisuuden kanssa.

”Hän tuntuu näkevän palkinnon jonkinlaisena seksiin liittyvänä tunnustuksena”.

– Vielä ongelmallisemmaksi tilanne muuttuu, kun lapsi seksualisoidaan vuoden homo –tittelillä aikuisten järjestämässä tilaisuudessa, Ronkainen kirjoitti blogiinsa.

Ei edes mene kaappiin

Modig toteaa omassa blogissaan, että Boelius palkittiin YouTube-videostaan, jolla hän tulee ulos kaapista.

– Tai oikeastaan hän ei edes tule kaapista, vaan kieltäytyy menemästä kaappiin, Modig arvioi.

Hänestä Ronkaisen kirjoitus paljastaa tämän ymmärtäneen väärin sen, mistä homoseksuaalisuudessa on kyse.

– Ronkainen syyllistyy valitettavan yleiseen asenteeseen, jossa homoseksuaalisuus typistetään vain seksuaalisuuteen. Hän tuntuu näkevän palkinnon jonkinlaisena seksiin liittyvänä tunnustuksena. Siitähän ei ole kyse, vaan Tuure palkittiin rohkeasta yhteiskunnallisesta teosta. Hän toimii kannustavana esikuvana monelle nuorelle, joka pohtii omaa identiteettiään.

Modig muistuttaa, että palkinnolla ei ole mitään tekemistä seksin kanssa.

– Tämä ajattelu löytyy Ronkaisen oman pään sisältä. Hän ei tunnu oman ennakkoluulonsa takaa näkevän sitä, että homoseksuaalisuus on yksi osa kokonaisen ihmisen identiteettiä. Homoseksuaaliset ihmiset ovat paljon muuta kuin vain homoja. Meistä löytyy vasemmistolaisia ja oikeistolaisia, liberaaleja ja konservatiiveja, pitkiä parisuhteita ja vannoutuneita sinkkuja. Kun homoseksuaalisuus typistetään vain seksuaalisuuteen ja seksiin ei nähdä ihmistä kokonaisena.

Modigia surettaa se, että palkintoa koskevassa keskustelussa homoseksuaalisuus yhdistetään jopa pedofiliaan ja lasten hyväksikäyttöön. Hän arvioi Ronkaisen ulostulon laukaisseen tämän keskustelun.

– Jos Ronkaisen vilpitön tarkoitus oli suojella lasta, niin valitettavasti hän teki aivan päinvastoin: hän seksualisoi tämän nuoren rohkean teon ja samalla koko gaalan ja palkinnon. Hän vaatii tilaisuudelle 18 vuoden ikärajaa ”tilaisuuden luonteen takia”. Hänen päässään kyse on irstaiden homojen seksiorgioista, jonne nyt on jopa otettu lapsia! Hän on itse se, joka seksualisoi tämän rohkean nuoren teon yhdistämällä sen seksuaalisuuteen ja seksiin.