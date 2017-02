Lehtikuva/Jussi Nukari

Teollisuusyhteiskunnan ja kohtuullisen staattisen työn käsitteen ympärille rakennettu sosiaaliturva ei enää riitä, myönsi Antti Rinne.

Suomen puolueista SDP on eniten menneisyyden vanki. Sen ansiot yhdessä SKDL:n ja keskustan kanssa ovat kiistattomat hyvinvointivaltion rakentamisessa. Näiden kolmen puolueen toimesta rakennettiin tasa-arvoinen koulutus ja muut hyvinvointipalvelut kokoomuksen vastustaessa jokaista askelta.

Sen jälkeen SDP jämähti savupiipputeollisuuden Suomeen. Sille on ollut ylivoimaista hyväksyä, että osa työsuhteista on moninaistunut ja pirstoutunut. Vanha malli, jossa sosiaaliturvaa ansaittiin vain kokoaikaisista elämänmittaisista työsuhteista on enää nostalgiaa, mutta demareille se on näihin päiviin asti ollut ainoa hyväksyttävä malli.

SDP:n puoluekokous ei henkilövalinnoiltaan kertonut uusiutumishalusta. Käsikirjoitus piti. Puolue sai laimean puheenjohtajakiertueen ja äänestyksen, jonka Antti Rinne voitti selkein luvuin. Varajohtajatkin ovat vanhoja tuttuja.

Puoluesihteeriksi valittu Antton Rönnholm nostatti tunteita sosiaalisessa mediassa, koska hänellä on lobbaritausta Milttonin Brysselin toimistosta.

Demarinuorten yleisturva pohjana



Mutta saattaa se SDP:n laivakin kääntyä. Linjapuheessaan Antti Rinne jo varoitti ikääntynyttä puoluekokousväkeä siitä, etteivät vahat opit enää päde. Hän totesi, että hyvinvointivaltion turvaverkot on pitkälti rakennettu teollisuusyhteiskunnan, kohtuullisen staattisen työn käsitteen ympärille.

ILMOITUS

– Lähtökohtanamme on ollut, että kun ihmisiä tuetaan sosiaaliturvan avulla, on turvan antamiselle pitänyt olla syy ja tarve. Rahallisten etuuksien rinnalla ovat olleet toimivat, julkisen vallan järjestämät laadukkaat hyvinvointipalvelut.

– 2000-luvun uudet sosiaaliset riskit – epävakaampi työelämä, prekariaatin ahdinko, yksinäisyys tai vanhustemme kasvava hoivan tarve – edellyttävät meiltä kuitenkin uusia ratkaisuja, Rinne myönsi.

SDP onkin aloittanut sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelun.

– Esitämme suomalaisille yksinkertaisen, perusturvan tuottavan mallin hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Työmme yhtenä lähtökohtana käytämme Demarinuorten modernia yleisturvan mallia, Rinne sanoi.

Ei perustulo, mutta sinne päin



Se on suuri myönnytys puolueelta, jolla on ollut suuri allergia perustuloa kohtaan. Demarinuorten yleisturva ei ole perustulo toisella nimellä, mutta siinä on perustulon piirteitä.

Näin demarinuoret itse esittelevät malliaan:

”Demarinuorten mallissa tuen taso määritellään kolmiportaisesti viitebudjettien perusteella niin, että se kattaa vähimmäistoimeentulon. Viitebudjetit ovat kuluttajatutkimuskeskuksen laatimia ihmisen kohtuullista vähimmäiskulutusta kuvaavia malleja.”

”Mallin ensimmäinen taso, automaattinen takuutulo, takaa ihmisen viimesijaisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Takuutulon taso on 80 prosenttia viitebudjetista, ja se vastaa nykymallissa toimeentuloturvaa. Mallin toinen taso, yleistulo, on syyperusteisesti myönnetty turva, joka vastaa nykyisiä vähimmäisetuuksia. Sen taso on 100 prosenttia viitebudjetista. Kolmas taso, eli aktiivitulo, on mahdollista saada silloin, kun henkilö parantaa mahdollisuuksiaan työllistyä. Aktiivitulon taso on 125 prosenttia viitebudjetista.”

Kolmiportaisessa sosiaaliturvamallissa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Lineaarisesti vähenevä malli kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon elämän riskien realisoituessa ja työnteko on aina kannattavaa, demarinuoret kertovat mallistaan.

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat jo aikaa sitten tulleet 2000-luvulle. Nyt SDP:kin myöntää Bob Dylanin hengessä, että ajat muuttuvat.