Tuore lukijatutkimus kertoo, että verkkolehti tavoittaa paperilehteä enemmän niitä lukijoita, jotka eivät ole sidoksissa vasemmistoliittoon.

Verkkolehden lukijat on paljon heterogeenisempi ryhmä kuin paperilehden. Siellä on hyvin erilaisia lukijoita. Verkossa noin puolet on muita kuin vasemmistoliittoon sidoksissa olevia ihmisiä. Paperilehteä lukee aiemman kyselyn perusteella lähinnä vasemmistoliiton jäsenet, kun verkkolehden lukijoista puolueen jäseniä on ainoastaan neljännes, toteaa kyselyn vastaukset analysoinut tutkija Jukka Pietiläinen.

Yllättävää kyselyn tuloksessa Pietiläisen mielestä oli ikäjakauma.

– Oletin, että verkkolehdellä olisi ollut selkeästi enemmän nuoria lukijoita, mutta lukijat ovat iältään samanlaisia verkossa ja paperilehdessä vanhinta, yli 65-vuotiaiden joukkoa lukuun ottamatta. Iäkkäitä lukijoita on enemmän paperilehdellä. Eikä se, että iäkkäitä on vähemmän verkossa, kompensoidu kuitenkaan nuorilla lukijoilla vaan keski-ikäisillä. Tältä näyttää ainakin kyselyn perusteella, Pietiläinen sanoo.

Ajankohtainen ja luotettava



Kansan Uutisten verkkolehti sai kyselyssä parhaat arvosanat siitä, että se on ajankohtainen, ammattitaitoinen ja luotettava. Huonoimmat tulivat viihdyttävyydestä, nuoruudesta ja arvostuksesta.

Kiinnostus eri aiheisiin verkkolehdessä on voimakkaassa yhteydessä siihen, millainen suhde vastaajilla on vasemmistoliittoon. Jäsenet ovat kiinnostuneempia varsinkin politiikan, ympäristön ja kulttuurin uutisista. Pienin ero on talouden ja työelämän uutisissa.

KU:n verkkolehden lukijakysely toteutettiin viime vuoden lopulla, marras-joulukuun vaihteessa (29. 11.–7. 12. 2016). Lukijakyselyyn saattoi kyseisenä aikana vastata kuka tahansa KU:n verkkosivuilla käynyt lukija. Vapaaehtoisia vastauksia kertyi 885.

Vastaajamäärä oli siten samaa luokkaa kuin vuosi sitten toteutettu Kansan Uutisten paperilehden lukijakysely. Siihen vastasi 806 lukijaa.

Enemmistö miehiä



Kyselyyn vastanneista miehiä oli 64 prosenttia. Miesenemmistö kasvoi vanhempia ikäryhmiä kohti ja yli 65-vuotiaissa mieslukijoita oli jo yli 80 prosenttia. Naisten osuus oli suurin ikäryhmässä 30–34-vuotiaat. Noin puolet vastaajista kuuluu ikäryhmään 45–64-vuotiaat.

Alle 30-vuotiaat vastaajat lukevat verkkolehteä hieman harvemmin kuin muut. Yli 30-vuotiaista vastaajista 40 prosenttia lukee verkkolehteä vähintään kerran päivässä.

Vasemmistoliiton kannatukseen verrattuna verkkolehden lukijoita on enemmän Helsingissä ja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja vähemmän Oulun, Lapin ja Satakunnan vaalipiireissä. Vaalipiirit, joissa on omaa vasemmistoliittolaista julkaisutoimintaa, ovat edustettuina heikommin.

Yhteys nuoriin ja keski-ikäisiin



Vastaajista neljännes oli vasemmistoliiton jäseniä ja näiden lisäksi 36 prosenttia äänesti vasemmistoliittoa.

Noin viidennes vastaajista kertoi olevansa muuten kiinnostunut vasemmistoliitosta ja 14 prosentilla ei ole mitään suhdetta vasemmistoliittoon.

Paperilehden kyselyssä jäseniä oli 82 prosenttia ja 12 prosenttia kertoi äänestävänsä vasemmistoliittoa.

Kokonaisuudessaan voi Pietiläisen mukaan sanoa, että Kansan Uutisten verkkolehdessä on yhteys erityisesti nuoriin ja keski-ikäisiin, joilla ei ole suhdetta vasemmistoliittoon tai jotka ovat kiinnostuneet siitä, mutta eivät tällä hetkellä äänestä sitä.

Verkkolehden lukijat kuuluvat melko tasaisesti eri ammattiryhmiin. Suurin lukijaryhmä on kuitenkin eläkeläiset. Heitä on noin kolmannes. Myös työttömien osuus on melko suuri, 14 prosenttia.

Lähes puolet (46%) vastaajista luki Kansan Uutisten verkkosivuilta uutisia vähintään viitenä päivänä viikossa.