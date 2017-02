Lehtikuva/Emmi Tulokas

Oxfam listasi maailman kahdeksan rikkainta ihmistä. Useat heistä ovat tietotekniikan avulla vaurastuneita yrittäjiä. Niitä, jotka kehittävät uusia ihmiskunnan hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, tuleekin palkita. Mutta kohtuudella, sillä ovathan he itse saaneet koulutuksen ja elinympäristön, mitä ilman nuo keksinnöt eivät olisi syntyneet. Myös heidän tulee kantaa vastuunsa tasa-arvosta ja tuloerojen kaventamisesta.

Miten monopoliin verrattavan, pitkäaikaisen patenttioikeuden myöntäminen uudelle keksinnölle on oikeudenmukaista? Ei voi pitää mielekkäänä sitä, että ostaja ei voi edelleen kehittää omiin tarpeisiinsa tietokoneohjelmaa, josta on maksettu sovittu hinta. Myytyään tällaisen suljetun ohjelman myyjä voi rahastaa ostajaa aina, kun pieniä korjauksia täytyy tehdä, silloinkin kun korjaustarve johtuu tuotteen rakentajasta itsestään (mikä on usein vaikeasti osoitettavissa).

Helsingin opetusviraston päällikön epäillään saaneen tietotekniikkahankintojen yhteydessä itselleen miljoonia. Ongelma ei ole pelkästään Helsingin. Kun rahaa tulvii ovista ja ikkunoista, on myyjällä suuri houkutus edistää kauppoja pikku lahjoilla. Miljoona ei tietenkään ole minulle pikkuraha, mutta kansainvälisessä kaupassa, kun on kyse miljardeista, se on sitä.

Mikseivät ostajat valitse ilmaisia avoimia tietojärjestelmiä tietokoneisiin? Toki niitäkin käytettäessä voi tulla ongelmia käyttäjän taidoista riippuen, ja ylläpitoon tarvitaan joskus atk-tukihenkilöitä ja muutakin ammattiapua, mutta ohjelma on sen käyttöönottajan oma. Hän voi tehdä siihen haluamiaan muutoksia. Lisäksi avoimeen ohjelmakoodiin perustuvia järjestelmiä on vaikea hakkeroida eli väärinkäyttää, koska niissä ei ole aukkoja, joihin voi ulkopuolelta tunkeutua.

Avoimilla tietojärjestelmillä on vielä yksi ylivoimainen etu verrattuna suljettuihin tietojärjestelmiin. Niiden kehittämiseen osallistuvat ehkä miljoonat ihmiset oppilaitoksissa ja yrityksissä. Myös yksityiset asianharrastajat kehittelevät noita ohjelmia, ja kaikki ”uudet tuotokset” ovat kenen tahansa käytettävissä.

Jos tietotekniikkaa hankitaan suurilta ohjelmien tuottajilta, ohjelmat ovat ostajalta suljettuja. Ja jos ei ole kuin yksi ohjelmien valmistaja, ei niitä juuri voi kilpailuttaa. Siis kerran ostettua ohjelmaa joutuu päivittämään usein ja maksamaan siitä oikeudesta myyjälle.

Paras keino tietotekniikka-alalla esiintyvän korruption torjunnassa on hankkia avoimia tietokoneohjelmia.

Itse olen käyttänyt avointa tietojärjestelmää jo useita vuosia onnistuneesti, vaikka peukaloni on melkein keskellä kämmentä, mitä tulee tietojärjestelmien osaamiseen. Eivätköhän muutkin siihen kykene.

Markku J Kekäläinen

Espoo