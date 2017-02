All Over Press/Ismo Pekkarinen

Eikö mikään ole pyhää, kysyy Veli-Matti Kuntonen. 100-vuotiaan Suomen kansallisrunoilijan nimikkotorttu tehdään ulkomailla.

Fazerin Runebergin tortut on leivottu Latviassa. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tuomitsee sen, että Fazer vie työtä ulos Suomesta.

– Tuotteessa on kyllä mainittu valmistusmaaksi Latvia, kuten kuuluukin, mutta Fazer myy Runebergin torttuja vahvalla kotimaisuusmielikuvalla, sinivalkoisella Fazer-brändillä, toteaa SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen.

– Valtaosalle kuluttajista tuskin tulee edes mieleen, että kotimainen perheyritys tekee 100-vuotiaan Suomen kansallisrunoilijan nimikkotortun ulkomailla. Fazer ei ole ymmärtänyt, että Runebergin torttu on osa suomalaisuutta. Tämä ei ainoastaan vahingoita Fazerin omaa brändiä, vaan on haitallista koko kotimaiselle elintarviketeollisuudelle. Kuluttajan luottamuksen voi menettää vain kerran.

Fazer on perustellut ratkaisua sesongin lyhyydellä. SEL:n mielestä se on käsittämätön tekosyy.

– Fazer olisi halutessaan voinut hyvin tehdä Runebergin tortut Suomessa itse tai teettää ne alihankintana Suomessa toimivassa leipomossa. Tämä olisi ollut todellinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja kunnioittanut oikealla tavalla kansallisrunoilijan juhlapäivää tukemalla suomalaista työllisyyttä. Nyt työ ja osa tuotosta valuu ulkomaille, Kuntonen toteaa.

SEL toivoo kuluttajien valitsevan kotimaisia leipomotuotteita kaupan hyllystä niin Runebergin päivän kunniaksi kuin aina muulloinkin.

– Kansallisrunoilijan nimikkotorttu jos mikä on kansallisleivonnainen ja sen teettäminen ulkomailla vie uskoa koko suomalaiselta leipomo- ja konditoria-alalta. On kysyttävä, eikö mikään ole enää pyhää. Erottamaton osa Runebergin päivää on Runebergin torttu, joka on valmistettu Suomessa. Toivomme, että Fazer ottaa tästä virheratkaisusta opikseen ja tekee Runebergin torttunsa ensi vuonna Suomessa, Kuntonen sanoo.