Gulistan Bagtir

Rakastuneella on perhosia vatsassa

Rakkaus on ihmisen biologiaa ja jokaisen yksilöllinen tunne ja kokemus. Rakastunut voi tuntea hyvää mieltä koko kehossaan. Rakkaus voi tarkoittaa monia asioita.

Rakkaus on yhtä luonnollista ja tärkeää kuin hengittäminen ja nukkuminen. Jokaisella on oikeus rakastaa, kun hän on valmis rakastamaan, iästä riippumatta.

Rakkauden tarkoitus voi olla myös perheen perustaminen. Toisaalta parisuhteen solmiminen voi olla vain sivujuonne. Kyllä niitä lapsia ilman rakkauttakin saa.

Populaarikulttuurissa rakkautta kuvataan usein epätodelliseksi.

Se voi olla myös vain haitallinen evolutiivinen sairaus, koska se aiheuttaa sydänsuruja ja saa tekemään epäsuotuisia tekoja.

Mielihyvähormonit jylläävät

Rakastuessa hyvien stressihormonien määrä lisääntyy elimistössä. Rakastunut nuori on rohkeampi, kiltimpi ja samaan aikaan myös hieman kömpelömpi.

Rakastuneella on perhosia vatsassaan. Mielihyvähormonit vapauttavat elimistöön energiaa, vireyttä ja voimaannuttavia ilon tunteita. Hormonit kiihdyttävät sydämen lyöntiä ja hikoilua.

Rakastuminen valvottaa. Se estää nukahtamista ja kuluttaa voimavaroja.

Nämä reaktiot viestivät, että rakastuminen on tärkeää.

Rakkaus kulttuurissa

Populaarikulttuurissa rakkautta kuvataan usein epätodelliseksi ja suorastaan yltiöromanttiseksi, joskus myös hyvin dramaattiseksi. Elokuvissa kaksi ihmistä rakastuu ja vaikeuksien kautta löytää onnen. Musiikissa taas tarinat vaihtelevat rakastumisen ja eroamisen välillä.

Elokuvissa ja lauluissa on myös usein epätoivoista rakkautta.

”Oot se jumalatar, kenet mä nään unissa beibe mul on himas alttari täyn sun kuvia, naimisiin siellä tai kaahataan Vegasiin, sun takii mä oon näin saatanan sekasin”, lauletaan Nikke Ankaran kappaleessa ”Koska sä eroot” vuodelta 2015.

Kristinuskossa rakkaus liitetään uskoon. Raamatun mukaan ”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti.”

Raamattu määrittelee miten kristittyjen pitäisi rakastaa. Siinä kuitenkin korostetaan stereotyyppistä heterorakkautta. Toisaalta joissakin Raamatun osissa rakkautta jopa ylistetään.

Monenlaista parisuhderakkautta

Rakastuminen on muutakin kuin rakastumista vastakkaiseen sukupuoleen. Parisuhderakkauttakin on monenlaista eikä oikeaa tapaa rakastua ole.

Yleensä sanasta ’rakkaus’ tulee mieleen mies ja nainen, jotka rakastavat toisiaan. Se on toistaiseksi ainoa valtion hyväksymä avioliiton muoto. Tähän on tulossa muutos.

Tämän vuoden maaliskuusta lähtien myös seksuaalivähemmistöt, homo- ja lesboparit, saavat mennä naimisiin. Miksi seksuaalivähemmistöt eivät saaneet mennä naimisiin aikaisemmin?

Osa vastauksesta saattaa löytyä Raamatusta. Siellä sanotaan, että Jumala on luonut rakkauden miehen ja naisen väliseksi. Tämän takia osa uskovaisista vastustaa vieläkin samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Myös muu arvomaailma on vaikuttanut asiaan.

Erilaista rakkautta

Eläinrakkaus eroaa muista rakkauksista. Zoofiilien eli eläinrakastajien ja eläinten väliseen kanssakäymiseen voi kuulua myös sukupuoliyhdyntä.

Monen mielestä eläimen ja ihmisen välinen seksuaalinen suhde on väärin. Ei voi tietää, mitä eläin oikeasti tuntee, kokeeko eläin kipua tai ahdistusta.

Objektofiliaa esiintyy vähän: tuolloin ihminen rakastuu esineeseen. Hän ei kykene irtautumaan esineestä. Esine voi olla mikä tahansa kuten vuoristorata, puhallettava uimalelu tai vaikkapa oma matkapuhelin.

Ihmistä, joka rakastuu esineeseen, voi pitää yksinäisenä.

Kirjoittajat ovat Vuosaaren peruskoulun 9A-luokan oppilaita. Juttu on koulujen sanomalehtiviikon aineistoa.