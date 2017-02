Lehtikuva/Markku Ulander

”Eurooppalainen ääni on hyvin tarpeen läntisten arvojen vaalijana.”

Suomi on osa länttä, läntisen tradition maa, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa, mutta pohti, mikä länsi on juuri nyt.

– Meistä länteen aurinko kaartaa brexitin yli kohti trumptoweria. Tämä uudenlainen läntinen asemointi herättää paljon kysymyksiä ja pohdintaa. Uudenvuodenpuheessani korostin, että EU:n äänen tulisi kuulua geopolitiikassa – nyt on tullut selväksi, että eurooppalainen ääni on hyvin tarpeen myös läntisten arvojen vaalijana, hän arvioi peitellysti Donald Trumpin aloitusta Yhdysvaltain presidenttinä.

Suomen turvallisuuspolitiikassa voi Niinistön mukaan olla vain yksi tavoite, ”miten parhaiten takaamme turvallisen elämän suomalaisille ihmisille”.

– Ei Suomi eikä koko rauhallinen Pohjolakaan ole itsessään vaaran lähde; että täällä syttyisi omasta takaa tai vain meihin kohdistuvaa levottomuutta. Sen nousemiseen muualta meidän on kuitenkin aina varauduttava, Niinistö sanoi ja kehotti turvallisuuden rakentamiseen kaikkialla ja kaikin tavoin.

Neljä pilaria



Niinistö on puhunut turvallisuuden neljästä pilarista. Ne elävät ajassa, ja näin presidentti näkee ne nyt.

– Ensiksi kansalliset toimet, niistä eduskunta saa piakkoin puolustuspoliittisen selonteon ratkaistavakseen. Sen sanoma on selvä: Tänne on paha väkisin tulla. Ja vielä, että Suomi on vahva partneri, jos kriisi syntyy.

– Toiseksi kumppanuuksiin. Olemme itsekin yllättyneet, miten hyvin yhteistyömme Ruotsin kanssa on edennyt. Soveltuvin osin samaa yhteistyötä sopii laajentaa muidenkin Pohjoismaiden kanssa. EU:n piirissä puolestaan on havahduttu oman turvan tarpeisiin, niitähän me olemme pitkään peränneet. Olemme ensimmäistä kertaa olleet Naton huippukokouksen ytimessä, mikä on merkittävä signaali. Yhdysvaltojen kanssa rakennamme pitkän suhteen pohjalle, joka asehankinnoista lähtien on myös tuottanut tuloksia.

YK heikoin pilari



– Kolmanneksi suhde Venäjään, joka aina on ollut meille väistämättömän ja välttämättömän keskeinen. Ei siinä ole kahdenkeskisiä ongelmia, eikä niitä kannata tekemällä tehdä. Kutsusta tulevat, ja kutsusta menemme ja hyvin suoraan puhumme niin kuin hyvät naapurit tapaavat tehdä. Tiedämme hyvin toinen toisemme.

Neljäs pilari on Niinistön mukaan YK:n perustalle rakennettu sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys.

– Se on heikoin pilarimme, eikä yhtään lohduta, että se on sitä yleismaailmallisestikin. Tässä ollaan nyt suurissa ongelmissa; ohittaako muutama suuri parisensataa pientä? Me olemme niiden pienten puolella, mutta emme suuriakaan vastaan. Toimiva ja oikeudenmukainen kansainvälinen järjestys on lopulta kaikkien etu.