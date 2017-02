Lehtikuva/Anni Reenpää

Työntekijän suoja kattaa raskauden ja perhevapaalla olon. Ongelmat alkavat töihin palatessa.

Akava vaatii, että perhevapaita pitävien ja niiltä palaavien suojaa on vahvistettava. Keskusjärjestön mukaan perhevapailta palanneiden jatkuvasti lisääntyneet ongelmat työpaikoilla lisäävät tarvetta perhevapaiden kokonaisuudistukselle. Suojan parantaminen lisäisi omalta osaltaan perhevapaiden jakamista nykyistä tasaisemmin sekä halukkuutta palata perhevapaalta töihin.

Akavalainen-verkkolehti kertoo torstaina isästä, joka perhevapaasta ilmoitettuaan sai kehotuksen valita työn tai perheen. Päätös perhevapaasta johti potkuihin.

– Olin luvannut, että en vaimoani jätä yksin siinä. Kun ilmoitin hoitovapaasta, sanottiin suoraan, että jos sellaisen tempun teet, niin hei hei, koneinsinööri Velimatti kertoo Akavalaisessa.

– Valitettavasti perhevapailta palanneiden ongelmat ovat olleet akavalaisessa jäsenkentässä kasvava riesa jo pitkään, kertoo johtava asiantuntija Lotta Savinko.

– Tyypillistä on, että heitä siirretään vaativuudeltaan ja asematasoltaan aiempaa vähemmän vaativiin tehtäviin, heidän palkkaansa heikennetään tai heidän vakituinen työsuhteensa muutetaan määräaikaiseksi. Usein työntekijä vetää johtopäätökset ja irtisanoutuu itse.

Suoja ei riitä palatessa



Akava muistuttaa, että lain mukaan perhevapaan käyttö ei saa johtaa irtisanomiseen ja työntekijällä on oikeus palata entiseen työhönsä tai tehtäväänsä. Työntekijä on suojattu hyvin raskauden ja perhevapaalla olon aikana, mutta töihin palatessa suoja on riittämätön.

– Perhevapaalta palaavan tulisi saada samanlainen jälkisuoja kuin raskaana olevalla on esimerkiksi 3–6 kuukauden ajaksi töihinpaluunsa alkamisesta. Tämä lakimuutos ei maksaisi mitään, eikä se luonnollisestikaan estäisi laillisesta syystä johtuvia irtisanomisia. Tänä aikana palaajilla olisi aikaa osoittaa kykynsä ja motivaationsa, ja työpaikalla voidaan tarvittaessa rauhassa rakentaa toimenkuva palaajalle, Savinko huomauttaa.

Ekonomien kysely kertoi ongelmista



Akavalainen Suomen Ekonomit teki vuonna 2012 jäsenkyselyn kaikille jäsenille, jotka olivat jäsenrekisterin mukaan olleet perhevapailla vuosina 2006–2012. Kysely lähetettiin 3 416 jäsenelle, joista 1 130 vastasi.

Ekonomien pitämät perhevapaat kestivät pääsääntöisesti alle puolitoista vuotta. Vastanneista joka viidennen työsuhde päättyi perhevapaan jälkeen. Kaikista vastaajista kahdeksan prosenttia koki sellaisia vastoinkäymisiä, jotka johtivat työsuhteen päättymiseen. Syitä olivat esimerkiksi irtisanominen tai työtehtävien ja asematason heikentäminen. Kaikista vastaajista joka kymmenes sai palattuaan vähemmän vaativan työn.

Savingon mukaan työntekijän on usein erittäin vaikeaa ja raskastakin todistaa, että potkujen tai työtehtävien heikentämisen syynä on ollut perhevapaan käyttö.

– Siinä mielessä perhevapaalta palaaja on melko suojattomassa asemassa. Jos töissä aletaan heti paluun jälkeen puhua irtisanomisista yt-neuvottelujen perusteella, kannattaa saman tien olla yhteydessä luottamusmieheen tai oman liittonsa lakimieheen. He osaavat tulkita, onko kyse aidosta neuvottelusta vai savustuksesta.

Akavan tavoitteena on perhevapaiden uudistaminen ja naisten työmarkkina-aseman parantaminen siten, että molemmat vanhemmat osallistuvat lastenhoitoon nykyistä tasaisemmin. Tärkeää on myös työn joustavoittaminen siten, että pienten lasten molemmat vanhemmat voivat tarvittaessa tehdä osa-aikaista työviikkoa.