Lehtikuva/Martti Kainulainen

Talvitauolta palanneita kansaedustajia odottaa kiireinen kevätistuntokausi vaalikauden tullessa puolivälin krouviin.

Kiireisen kevään poliittista tunnelmaa kiristävät huhtikuussa järjestettävät kunnallisvaalit. Vaikka kyseessä on paikallisvaalit, hallitus saa samalla kansalaisilta välitodistuksen toiminnastaan.

Kevään istuntokauden suuria kysymyksiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus. Kyse on itsenäisen Suomen satavuotisen historian suurimmasta hallintomylläyksestä.

Lakipaketin tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

Lakiesitysten on määrä olla valmiina heti keväistuntokauden alussa. Kuitenkin esimerkiksi valinnanvapautta koskeva lakiluonnos on vasta lähdössä lausuntokierrokselle. Se on luvattu eduskuntaan kevään kuluessa.

Yli sata erillistä lakia sisältävä paketti on määrä viedä läpi eduskuntakäsittelyn keväistuntokauden aikana. Tarkoitus on, että lait ovat voimassa 1. heinäkuuta. Aikataulun mukaan silloin aloittaa toimintansa väliaikaishallinto, joka valmistelee sote-palvelujen järjestämisvastuussa olevien maakuntien toiminnan käynnistämistä.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään tammikuussa 2018 presidentinvaalien toisen kierroksen yhteydessä. Maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa maaliskuun alussa ja uudet maakunnat käynnistävät toimintansa 1.tammikuuta 2019.

Työttömyysturvan heikennykset eduskuntaan



Hallitus tuo eduskunnan kevätistuntokaudelle kaikkiaan 121 esitystä. Muut ovat huomattavasti sote- ja maakuntauudistusta pienempiä lakipaketteja.

Mukana ovat mm. alkoholilain kokonaisuudistus sekä työttömyysturvalain muutokset. Työttömyysturvaa on määrä rukata valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämän työryhmän esitysten pohjalta.

Hallitus on sopinut eduskunnan puhemiesneuvoston kanssa, että kiireelliset hallituksen esitykset annetaan viimeistään 6. huhtikuuta. Kiireelliset esitykset eduskunnan on määrä hyväksyä ennen heinäkuussa alkavaa kesätaukoa.

Hallituksen kevätistuntokaudella annetuiksi esityksiksi luetaan myös eduskunnan kesätauon aikana heinä – elokuussa valmistuvat lakiesitykset.

Lakiesitysten lisäksi hallitus on kertonut tuovansa eduskuntaan seitsemän selontekoa. Niihin kuuluvat mm. puolustuselonteko sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma.