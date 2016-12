Yle Kuvapalvelu

Rare Exports (2010) on nimensä mukainen kuvaus siitä, miten maailmalle lähtee harvinaislaatuisia vientituotteita. Kontit pakataan Korvatunturin katveessa, mutta sisältöä ei ole syytä paljastaa – asian kertoo Jalmari Helanderin käsikirjoittama ja ohjaama elokuva. Se on varsin repäisevä yhdistelmä joulutarustoa, jännitystä, kauhufantasiaa ja mustaa huumoria.

Pietari (Onni Tommola) on jo toisella kymmenellä, mutta uskoo yhä joulupukkiin, mistä paras kaveri jaksaa vinoilla. Pietarilla on kuitenkin aavistus asioiden syvemmästä laidasta. Kotitalon viereisen Korvatunturin huipulla kansainvälinen porausryhmä tekee salaperäisiä kaivauksia, joilla on huimia seurauksia lähistön joulun odotukseen.

Ulkomaalainen pisnismies (Per Christian Ellefsen) valistaa Pietarin isää (Jorma Tommila) ja tämän liikekumppaneita (Tommi Korpela, Rauno Juvonen), että pukki saa kyllä selville, kuka on kiltti ja kuka tuhma – laskekaa siis aseenne.

Rare Exports ei ole niin hauska fantasiairrottelu kuin aihe mahdollistaisi. Pikkupoikien läsnäolosta huolimatta siinä kiroillaan varsin reippaasti, joten kysymys ei ole lastenelokuvasta. Leffa putoaa perhefilmin ja miehisen seikkailun välimaastoon, mutta on lyhykäisyydessään napakka ja hupaisan persoonallinen muunnelma sen ainoan oikean joulupukin myytistä.

Rare Exports.