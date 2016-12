Yle Kuvapalvelu

Ikuiset liittolaiset (The Company You Keep, 2012) tuo fiktion kautta esille 1960- ja 1970-lukujen vasemmistoradikaalin The Weather Underground -liikkeen. Pohjana on Neil Gordonin romaani. Robert Redfordin ohjaamassa ja tähdittämässä leffassa ikääntynyt radikaalikaarti on yhtä sitkeää toveria lukuunottamatta sulautunut normaaliin elämänmenoon.

Elokuvan alussa eräs veteraaneista on FBI:n koukussa. Pidätys soittaa hälytyskelloja päähenkilön kohdalla. Vuosikymmenien tauon jälkeen on jälleen lähdettävä karkuun virkavaltaa.

Mielenkiintoisen aiheen toteutus jättää toivomisen varaa: tiukan yhteiskuntakriittisen sihdin korvaavat saippuaoopperamaiset viritykset. Niissä riittää rakkaus-, perhe- ja lähisukulaishöttöä suurine salaisuuksineen ja tehtyjen syntien sovituksineen. Piirteet tekevät leffasta hieman siirappihöysteisen poliittisen jännitysdraaman.

Poliittisesti vesitettyä konsensusrainaa katsoo silti mielikseen kiinnostavan aiheen, rivakan takaa-ajokuvion ja erinomaisen näyttelijäkaartin takia.

Redford nostaa lenkkitossua siihen malliin, että mielessä lienee poliittisten aatosten lisäksi välkkynyt halu vallata titteli ”Maailman seksikkäin 70 ja risat -äijä”. Tässä mielessä kohtaus kuppilan tiskillä on haasteellinen: vierellä istuu karheaääninen köriläs nimeltä Nick Nolte. Äänenkäytön jylhyydessä Redford jää toiseksi myös Sam Elliottin seurassa.

Susan Sarandon putoaa kuvioista turhan varhain. Jatkossa hänen paikkansa ottaa sinänsä aika jännässä roolissa Julie Christie. Joka paikkaan ehtivää nuorta toimittajaa esittää Shia LaBeouf.

Ikuiset liittolaiset. Teema perjantaina klo 21.00.