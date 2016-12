Lehtikuva/Vesa Moilanen

Haluan nostaa 7.11. annetusta uudesta postilakiesityksestä esiin kolme asiaa: kirjeen kulkunopeuden, hankintamenettelyn ja osoiterekisterin.

Hallituksen lakiesityksessä esitetään, että kirjeistä 50 prosenttia olisi perillä jättöpäivästä neljäntenä arkipäivänä ja 97 prosenttia viidentenä arkipäivänä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi tiistaina lähetetty kirje olisi vastaanottajalla vasta viikon kuluttua. Kulkunopeuden hidastamisen taustalla on tavoite vähentää jakelupäiviä kolmeen, joka tarkoittaa käytännössä tuhansia työttömiä.

Postilain valmistelun aikana sanomalehtien jakelutiheys maaseudulla puhutti kansanedustajia ja kansalaisia, joten liikenne- ja viestintäministeriö muutti esitystä siten, että yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei olisi sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa.

Postimerkillä varustettu kirje on ainoa lakisääteinen tuote. Kaikki muu posti, esimerkiksi sanomalehti, on markkinaehtoista eli niitä on jakelussa, jos posti tekee lähettäjän kanssa sopimuksen niiden jakamisesta. Uhkakuvana maaseudun sanomalehtien viiden päivän jakelussa on se, että jos Posti nostaa jakeluhinnan niin korkeaksi, että sanomalehti ei osta jakelua Postilta, sitä ei jaeta. Ja tällöin Posti pystyisi harventamaan jakelua myös maaseudulla.

Uudessa postilakiesityksessä säädetään velvoite järjestää jakelun hankintamenettely haja-asutusalueella. Jos edullisimpia jakelijoita ei tietyillä alueilla ole, niin jakelun hoitaa Posti. Norminpurkuhengessä tässä luodaan lisää normeja, joilla teetetään iso määrä hallinnollista työtä Postilla ja pyritään siirtämään jakelua yksityisille yrityksille.

Suomen Posti on lähes 400 vuotta vanha laitos ja sillä on kiistatta paras kokemus postin jakamisesta. Jostain syystä Posti ei tahdo kelvata nykyiselle hallitukselle postioperaattoriksi, vaan Postin pitäisi ulkoistaa postinjakelu ja harjoittaa muuta liiketoimintaa.

Posti pitää osoiterekisteriä, jotta lähetykset voidaan toimittaa perille. Tällä hetkellä Postilla on ollut velvoite antaa pyynnöstä muille postiyrityksille tarvittavat nimi- ja osoitetiedot oikeita kustannuksia vastaavaan hintaan. Nyt hallituksen esitys edellyttää osoiterekisterin luovuttamista Postin kilpailijoille irrottamiskustannuksin. Postin pitäisi siis luovuttaa kilpailijoille merkittävä kilpailuvalttinsa lähes ilmaiseksi.

Osoitteiden luovuttaminen ei ole ongelmatonta, koska kesällä muutettiin postilakia siten, että kuka tahansa voi laittaa postiyrityksen pystyyn. Mitään lupia ei tarvitse, riittää kun ilmoittaa Viestintävirastolle asiasta. Tämän jälkeen voi pyytää Postilta lähes ilmaiseksi nimi- ja osoiterekisterin.

84 000 suomalaista on syystä tai toisesta halunnut kieltää osoitetietojansa luovuttamisen. Postilakiesityksen mukaan se, että on kieltänyt henkilötietojansa luovuttamisen, ei kuitenkaan estä tietojen luovuttamista toisille postiyrityksille.

Kun kuka tahansa voi laittaa pystyyn postiyrityksen ja kaikilla postiyrityksillä on oikeus saada ajantasainen osoiterekisteri, niin aika moni suomalainen, joka on olettanut osoitteensa olevan vain hyvin harvojen käsissä, saattaa yllättyä. Pahimmassa tapauksessa rikolliset henkilöt saavat helposti käyttöönsä osoite- ja nimitiedot, joita käyttävät sitten hyväkseen.

Seppo Kouvalainen

PAUn Ylä-Savon osaston pj.

Iisalmi