Hallituksen sote-tavoitteet ovat kääntyneet käytännössä päälaelleen: palvelut kallistuvat ja yhdenvertaisuus kärsii.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hallituksen esittämä sote-ratkaisu on kokonaistaloudellisesti nykyistä kalliimpi.

– Alunperin kansalaisille haluttiin tarjota helpompi pääsy terveysasemien lääkärivastaanotoille. Nyt esitetystä sote- ja maakuntauudistuksesta tulee kansalaisille todella kallis ovenavauspalvelu yksityisfirmojen lääkärien vastaanotoille.

Paavola ihmettelee hallituksen itsepäisyyttä. Hallitus halusi nostaa asiakkaat ja yritykset keskiöön, mutta myöntää omissa selvityksissään, että kalliiksi tulee ja onnistumista mittaavat tuloksetkin ovat vielä hämärän peitossa.

Sote-uudistus tulee kalliiksi ja onnistumista mittaavat tuloksetkin ovat vielä hämärän peitossa.

– Suomella ei ole varaa tällaisiin kokeiluihin, toteaa Paavola.

Hallitus itsekin epäilee omaa järkeään

Paavola huomauttaa, että hallituksen esittämässä keskeneräisessä valinnanvapauden vaikutusten alustavassa arvioinnissa hallitus itse toteaa arvioinnin olevan hyvin vaikeaa.

Yritystoiminnan mahdollisuudet ja asiakkaiden mahdollisuudet valita palveluiden tuottajat paranevat. Samassa todetaan myös monituottajajärjestelmän rakentamisen aiheuttavan lisäkustannuksia ja saumattomien palveluketjujen toteutumisen olevan hyvin haastavaa.

– Myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden ennakoidaan kärsivän. Sokerina pohjalla hallituksen arviossa on, että tietojärjestelmien rakentamisen toteutustapa on vielä epäselvä ja säästöjen toteutuminenkin on epävarmaa, sanoo Paavola.

Työntekijät joustamaan terveysbisneksen hyväksi

Paavolan mukaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä moni työntekijä jää työttömäksi. Suuri osa työpaikkansa säilyttävistä työntekijöistä joutuu jatkossa joustamaan omista työehdoistaan yritysten hyväksi.

– Esitetty malli ei kestä, jos arviointikriteereinä käytetään kokonaistaloudellista arviointia ja tavallista arkijärkeä.

Paavola muistuttaakin, että muutoksen maksavat tavalliset palvelunkäyttäjät nykyistä korkeampina asiakasmaksuina ja veroina.