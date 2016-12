Joulusauna lämpiää turvapaikanhakijoillekin

Merja Rankinen 46-vuotias.

Ryhmäkodin ohjaaja.

Parasta joulussa: joulusauna. Se lämmitetään myös ryhmäkodissa.

Merja Rankinen, työskentelet ohjaajana yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodissa. Kerro siitä.

– Tällä hetkellä meillä asuu neljätoista 13-17-vuotiasta nuorta. Osa odottaa turvapaikkapäätöstä, osa on saanut kielteisen päätöksen, osa odottaa vasta puhuttelua.

– Me ohjaajat pyöritämme arkea läksyissä auttamisesta keittiöhommiin. Otamme nuoret vastaan, kun he ovat saapuneet Suomeen ja pyrimme mahdollisimman pian hommaamaan koulupaikan.

– Vaikka alaikäisillä on myös viralliset edustajat esimerkiksi turvapaikkapuhutteluissa, me ollaan huoltajan roolissa terveydenhoitoon ja kouluun liittyvissä asioissa.

– Nuorilla on taustallaan monenlaisia tarinoita. Meidän osaamiseen kuuluu myös ymmärrys traumoista ja vakauttamisesta. Traumat näyttäytyvät monella esimerkiksi uniongelmina.

– Meidän on luotava yhteisö ja olosuhteet, jossa he tuntevat olevansa turvassa. Että on sääntöjä, joiden kiinnipitämisestä huolehtivat aikuiset. Vakautta luodaan arkisella, rauhallisella rytmillä ja rajoilla. Yksi ehdoton sääntö on nollatoleranssi väkivallalle.

Olet joulunakin töissä. Miten juhlitte?

– Jo marraskuussa leivottiin pipareita ja piparkakkutaloja. Ollaan laitettu jouluvaloja ja maanantaina koristeltiin kuusi.

– Jouluna laitetaan nuorten toivomia ruokia yhdessä nuorten kanssa ja herkutella saa muutenkin kuin ruoka-aikoina. Koristeluja nuoret ovat ihastelleet kovasti. Itsekin olen tajunnut kuinka laitosmainen paikka muuten on. Sitä estetiikkaa voisi pitää yllä muutenkin kuin jouluna.

Mikä merkitys jouluperinteiden kaltaisen tiedon siirtämisellä on työssäsi?

– Oletusarvo on usein, että kaikki meidän nuoret olisivat muslimeja, mikä ei pidä paikkaansa. Otamme nuorten omat kulttuuriset tavat huomioon ja itse olen tuonut esiin, että vaikkei minulla ole uskontoa, vietän joulua ja kerron mitä perinteet minulle merkitsevät.

– Olemme puhuneet paljon joulun perinteistä, kuten joulurauhan julistuksesta.

– Siinä tapahtuu integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, hauskalla tavalla. Yhden teinin mielestä oli lapsellista, kun kiedoin päähäni joulukoristenauhan, mutta hän kiinnostui kuitenkin yhteisistä ruoanlaittosuunnitelmista.

– Kun minulla oli tonttulakki mukanani, kaikki halusivat kokeilla sitä.

Mitä itse odotat tältä työjoululta?

– Leppoisaa yhdessäoloa ja lautapelien pelaamista. Joulu on nuorille rauhoittumishetki arkisesta: läksyistä ja aikatauluista. Nuorten pelko ja turvapaikkapäätöksen jännittäminen ei varmasti joulunakaan helpota, mutta toivon sitä.