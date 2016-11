Lehtikuva/Eduardo Munoz Alvarez

Yhdysvaltain presidentinvaalien voittaja Donald Trump väitti twiitissään sunnuntaina, että miljoonat ihmiset äänestivät laittomasti.

Donald Trump sai ainakin 290 valitsijamiestä (306, jos hän saa myös Michiganin, jossa tulosta ei ole vielä julistettu, mutta Trump johtaa) ja Hillary Clinton 232. Valituksi tulemiseen tarvitaan 270.

Clinton sen sijaan sai valtakunnallisesti yli 2,2 miljoonaa ääntä enemmän tämänhetkisen epävirallisen tilanteen mukaan.

Trump twiittasi seuraavasti: ”Sen lisäksi, että voitin ylivoimaisesti valitsijamiesten määrässä, voitin myös äänimäärässä, jos laskuista jätetään pois miljoonat laittomasti äänestäneet”.

Uudelleenlaskenta Wisconsinissa alkanee ensi viikolla.

Trump ei esittänyt minkäänlaisia perusteluita väitteelleen, jota myös monet Trumpia kannattavat nettisivustot ovat viime päivinä levitelleet. Myöskään ne eivät ole esittäneet mitään todisteita.

Yhdysvalloissa ihmetellään, aikooko Trump jatkaa vielä vaalien jälkeenkin samalla linjalla kuin ennen vaaleja ja twiitata perustelemattomia sensaatioväitteitä.

Yksi twiittari lähteenä?

Kaikkien yhteinen lähde näyttää olevan mies nimeltä Greg Phillips, joka on kertonut olevansa vaalivilppiä selvittävän sivuston perustaja.

Phillips twiittasi vaalien jälkeisenä perjantaina (11. marraskuuta): ”Olen saanut päätökseen 180 miljoonan äänestäjän rekisteröintiä koskevan tiedoston analysoinnin. Äänestäneiden ei-kansalaisten määrä ylittää kolme miljoonaa. Olen yhteydessä juristeihini.”

Kaksi päivää myöhemmin Phillips twiittasi ”todistaneensa” kolmen miljoonan ei-kansalaisen äänestämisen. Ei-kansalaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä paperittomia siirtolaisia.

Phillipsiä on pyydetty todistamaan väitteensä, mutta hän on kieltäytynyt. Hän on sanonut esittävänsä ne ”avoimessa muodossa Amerikan kansalle”, eikä sitä ennen tiedotusvälineille.

Phillipsin väitteitä ovat levittäneet edelleen erilaiset salaliittoteorioihin vihkiytyneet sekä jyrkän oikeiston nettisivut.

Trumpin kampanja ja sen myötäilijät esittivät samaa sanomaa laittomista äänestäjistä ennen vaaleja. Trump myös antoi ymmärtää, että hän hyväksyy vaalituloksen vain, jos hänet julistetaan voittajaksi.

Wisconsinissa lasketaan uudelleen

Trumpin sunnuntainen twiitti lienee vastaisku äänten uudelleenlaskennalle Wisconsinissa. Vihreiden presidenttiehdokas Jill Stein vaati uudelleenlaskentaa viimeisenä mahdollisena päivänä eli perjantaina.

Wisconsinin uudelleenlaskenta alkanee ensi viikolla ja se on määrä saada päätökseen viimeistään joulukuun 13. päivänä. Kaikki vajaat kolme miljoonaa äänestyslippua lasketaan käsin.

Stein aikoo vaatia uudelleenlaskentaa myös Pennsylvaniassa ja Michiganissa. Pennsylvaniassa vaatimus uudelleenlaskennasta on esitettävä viimeistään tänään maanantaina ja Michiganissa keskiviikkona.

Clintonin kampanja ilmoitti loppuviikosta yhtyvänsä Steinin vaatimuksiin. Sen sijaan Barack Obaman Valkoinen talo on melko selvästi ilmaissut olevansa uudelleenlaskentaa vastaan.

Trumpin kampanja vinoilee

Kyseenä olevissa kolmessa osavaltiossa tiukin tilanne on Michiganissa, jossa ero on Trumpin hyväksi 0,3 prosenttiyksikköä ja vajaat 11 000 ääntä. Tämäkin on enemmän kuin missään tarkistuslaskennoissa on ennen tullut muutoksia.

Wisconsinissa ero on Trumpin hyväksi runsaat 27 000 ääntä ja Pennsylvaniassa runsaat 68 000 ääntä.

Steinin uudelleenlaskentakampanja on asettanut tavoitteeksi 7 miljoonan dollarin keräämisen uudelleenlaskennan vaatimien osavaltiokohtaisten pakollisten maksujen sekä asianajajakulujen rahoittamiseen. Maanantaina iltapäivällä koossa oli runsaat 6,2 miljoonaa.

Vaalivilpistä kuukausia puhuneella Trumpin leirillä on nihkeä asenne uudelleenlaskentoja kohtaan. Neuvonantaja Kellyanne Conway kysyi, haluavatko Stein ja Clinton olla ”itkupillien ja huonojen häviäjien porukka”.