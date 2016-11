Lehtikuva/Timo Heikkala

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii Juha Sipilän mahdollisesta jääviydestä tehdyt kantelut. Pääministerin sukuyritys sai merkittävän tilauksen Terrafamelle toimitettavista laitteista.

Kerroimme torstaina, että pääministeri Juha Sipilällä (kesk.) on läheiset yhteydet Talvivaaran kaivoksen käyttämään konepajaan Katera Steeliin. Paljastuksestamme lähti liikkeelle tapahtumasarja, joka väritti keskustapuolueen puoluevaltuustoviikonloppua.

Julkinen keskustelu varmisti viikonlopun aikana, että pääministeri ei ole jäävännyt itseään Terrafamea koskevasta päätöksenteosta.

Perjantaina Yle kertoi että Katera Steelin uuden Terrafame-tilauksen arvo on peräti noin puoli miljoonaa euroa. Ylen arvion mukaan kajaanilainen Katera Steel on Juha Sipilälle henkilökohtaisesti läheinen sukuyritys, koska se jatkaa hänen isoisänsä perustaman yrityksen perinteitä.

”En tietenkään ole toiminut näin. Se on päivän selvä asia. Yhtiö on normaalissa tarjouskilpailussa voittanut kilpailijansa ja sillä tavalla saanut kaupat.”

Sipilä kiisti Ylen tulkinnan voimakassanaisesti blogissaan ja vetosi uutisaiheen käsittelyssä tunteisiin: ”[S]itä en hyväksy, että lapset ja sukulaiset vedetään asemani vuoksi lokaan.” Sipilä siirsi muutama vuosi sitten aikuisille lapsilleen sijoitusyhtiönsä Fortel Investin, joka sijoitti Katera Steeliin vuonna 2011 viiden prosentin osuudella.

Pääministerin yhteyksien paljastumisesta seurannut epäily jääviydestä ei koske muita kuin pääministeriä itseään. Sipilän lapset eivät ole olleet julkisuudessa, ja sukuyrityksen johto antoi pyynnöstä tietoja esimerkiksi Kansan Uutisten artikkeliin.

Viikonlopun aikana Katera Steel kuitenkin toimitti julkisuuteen tiedotteen, josta STT uutisoi. Kansan Uutiset ei kuulunut tiedotteen jakeluun. Kainuun Sanomien julkaiseman uutisen mukaan yhtiö kiistää jyrkästi, että pääministeri olisi auttanut Katera Steeliä tarjouskilpailussa.

Lauantaina Sipilä kertoi STT:lle, että hänen esikuntansa oli lauantaiaamuna pyytänyt oikeuskansleria selvittämään hänen mahdollista esteellisyyttään tai jääviyttään. Yle kertoi maanantaina, että oikeuskanslerin sijaan Sipilän jääviyttä alkaa selvittää eduskunnan oikeusasiamies. Käsittely kuuluu Ylen tietojen mukaan sille virastolle, jolle ensimmäinen kantelu saapuu.

Sipilä joutui vastaamaan mahdollista jääviyttään koskevaan kysymykseen pääministerin haastattelutunnilla Yle Radio Suomessa sunnuntaina.

– En tietenkään ole toiminut näin. Se on päivän selvä asia. Yhtiö [Katera Steel] on normaalissa tarjouskilpailussa voittanut kilpailijansa ja sillä tavalla saanut kaupat. Rahoituspäätökset koskien Terrafamea on tehty Terrafamen ja työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä. Näissä ei ole tietenkään sovittu alihankkijoista mitään, Sipilä sanoi Ylen mukaan.

Monissa kansalaiskeskustelun puheenvuoroissa on muistutettu, että poistuminen kokoussalin ulkopuolelle itseä tai sukulaista lähellä olevan asian käsittelyn ajaksi on arkipäivää vaikkapa kunnallishallinnon tasolla. Juha Sipiläkin on Kempeleen kunnanvaltuuston jäsen.