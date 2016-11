Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Keskusta ja perussuomalaiset eivät halua leikkauskeskustelua kuntavaalien alla.

1–2 miljardin euron lisäleikkaukset ensi keväänä heti kuntavaalien jälkeen? Ehkä, ehkä ei. Riippuu, keneltä johtavalta ministeriltä kysyy. Hallituksen vielä vuosi sitten niin hehkuttamasta yhteisestä tilannekuvasta on jäljellä enää hiipuva hiillos. Keskustan ja perussuomalaisten mielestä leikkaaminen – tai ainakin siitä puhuminen vaalien alla – riittää jo. Kokoomukselle ei riitä.

Keskustan ja kokoomuksen tilannekuvan erilaisuus tuli hyvin näkyviin, kun puolueiden valtuustot olivat koolla yhtä aikaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on ”hemmetin huolissaan” Suomen taloudesta.

– Tämän hetken ennusteiden valossa voimme joutua tekemään jopa 1–2 miljardin euron lisäleikkaukset julkiseen talouteen ensi keväänä, jos talouden ja työllisyyden tunnusluvut eivät lähde selvästi ylöspäin, Orpo sanoi Mikkelissä.

Pääministeri Juha Sipilä vastasi Torniossa, että ”toistaiseksi” ei suunnitella lisäleikkauksia eikä hallituksen sisällä ole erimielisyyttä asiasta.

Sipilä ja Orpo lukevat talouden merkkejä samalla tavalla, mutta tekevät niistä eri johtopäätökset.

Sipilän mielestä pahin on ohi, koska talouskasvu on jo vuoden verran kulkenut positiivisilla luvuilla, Suomi saavuttamassa Saksaa kilpailukyvyssä ja työllisyysaste on noussut yhden prosenttiyksikön samalla kun työttömyys pienenee.

Orponkin mukaan taloudessa on positiivisia merkkejä, mutta ei aihetta helpotuksen huokaukseen.

– Taloustilannetta voisi myös kuvailla siten, että muutama vuosi sitten olimme upoksissa. Nyt olemme saaneet vähän päätä pinnalle. Seuraavaksi on opeteltava taas kunnolla uimaan.

Millaisia uimaharjoituksia hallitus jatkossa järjestää? Siitä eivät hallituspuolueet halua puhua ennen kuntavaaleja. Voi olla, että keskustankin leikkaukset riittävät -retoriikka on yhtä kestävää kuin ennen viime vaaleja annetut koulutuslupaukset.

Ai niin, onhan siellä kolmaskin puolue hallituksessa. Puolustusministeri Jussi Niinistö oli viikonvaihteessa keskustan linjoilla, mutta puolueen varsinaista kantaa ei puheenjohtaja Timo Soinin sairausloman takia kuulla ainakaan ennen itsenäisyyspäivää. Jos silloinkaan. Kun hallituspuolueen puheenjohtaja Soini otti viimeksi mihinkään kantaa, paheksunnan kohteena olivat Suomen Ylioppilaskuntien Liiton julistautuminen feministiseksi sekä Helsingissä tehty valtuustoaloite sukupuolineutraaleista vessoista.

Näyttää siltä, että keskusta ja kokoomus saavat jatkossakin hoitaa Suomen asiat keskenään kolmannen pyörän keskittyessä pienempiin ympyröihin.