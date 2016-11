Kansan Uutiset uutisoi 15.11. veronvälttelystä ja Finnwatchin uudesta raportista. Raportti itse mainitsee Attendon vain ohimennen yhtiönä, jonka toimintaa järjestö tutki ajalla 2009–2012. Sen jälkeen on kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon. On totta, että Attendolla oli käytössä osakaslainoja vuoteen 2012 asti, jotka vähensivät silloista veronmaksua, mutta niistä luovuttiin tuolloin alan ensimmäisenä toimijana.

Tätä nykyä Attendo maksaa kaikki verot Suomessa syntyneestä tuloksesta Suomeen, ja se oli alan selkeästi suurin yhteisöveronmaksaja viimeksi valmistuneessa verotuksessa. Yhtiö ei käytä mitään veroinstrumentteja, jotka vähentäisivät Suomeen maksettua veromäärää. Kuten vero.fi-sivustolta voi tarkistaa, Attendon maksuunpannut yhteisöverot Suomeen vuodelta 2015 olivat yli 6,8 miljoonaa euroa.

Attendo on myös alan ainoa yhtiö, jolla ei ole pääomasijoittajaa suuromistajana. Attendon suurin yksittäinen omistaja on erityisesti humanististen tieteiden tukijana kunnostautunut Axel and Margaret Ax:son Johnson -säätiö Nordstjernan-sijoitusyhtiönsä kautta.

Kiitos Kansan Uutisille tilaisuudesta sanoa sananen myös yhtiön nykyisestä kulttuurista.

Vili Lähteenoja

tiedottaja

Attendo