Viime viikolla olin 25 vuotta toimineen Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY:n seminaarissa, tapasin tuttuja ja opin paljon. Pohdimme TVY:n lakimiehen kanssa kuntoutusjärjestelmän uudistusta, johon Sipilän hallitus on asettanut komitean ajalle 1. 9. 16–30. 9. 17.

Kerrankin kiitosta hallitukselle, sillä kuntoutuksen 1,9 miljardin euron (2013) viidakossa riittää selkeyttämistä ja vaikuttavuuttakin kaipaan lisää. Pirstaleista systeemiä eivät tunne edes asiantuntijat kunnolla, tosin tietoa löytyy esimerkiksi kuntoutusportti.fi-sivuilta.

TVY on saanut edustajan valmistelukomiteaan, näin myös työttömien ääni saadaan kehitystyöhön. Nimittäin työttömien kuntoutus on ollut retuperällä ja siihen on useita syitä. Valtio on antanut jo vuodesta 2006 lähtien kunnille rahoitusta työttömien terveystarkastuksiin, mutta niitä ei tehdä vieläkään kaikissa kunnissa. Pelkkä terveystarkastus ei aina riitä, vaan tarvitaan myös työ- ja toimintakyvyn arviointi, johon sisältyy työssä selviytymisen arviointi.

Miksi arviointeja tehdään kunnissa vähän, vaikka sellaisen saisi kolmen kuukauden työttömyyssakon hinnalla?

Monen työttömän on vaikea lähteä päihde- tai jopa ammatilliseen kuntoutukseen, vaikka he tunnistavat sen tarpeen. Hyvät kokemukset ovat paras kannustin.

Yksi haaste on lääkäreiden asenteissa työttömien tarpeita kohtaan, usein kuntoutushakemukseen tarvitaan B-todistus. Työttömien lisäksi nuoret tarvitsisivat oikea-aikaista kuntoutusta, näin voitaisiin ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä. Silppu- ja vuokratyötä tekevät sekä itsensätyöllistäjät ovat myös väliinputoajia.

Kelaan on onneksi palkattu työkykyneuvojia. Kuntoutusasioita tulee pohtia myös sote-uudistuksen maakuntien valmistelussa.

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja.