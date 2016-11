Jarkko Mänttäri

Sipilän hallitus leikkaa pysyvästi täydestä kansaneläkkeestä 108 euroa vuodessa.

Hallituksen kurjaa politiikkaa symboloi osuvasti kansaneläkkeen leikkaus. Mikään hallitus ei ole aiemmin leikannut kansaneläkeindeksiä. Täysi kansaneläke laskee 629 euroon ensi vuoden alusta. Ilman hallituksen leikkausta se olisi noussut 637 euroon.

Kansaneläkeindeksiin on sidottu joukko muita etuuksia. Näin se leikkaa muun muassa vammaistukia, lastenhoidon tukia sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahaa.

Kansaneläkeindeksiä olisi pitänyt korottaa inflaation vuoksi 0,4 prosenttia, mutta nyt leikataan 0,85 prosenttia.

Viime vuonna täyttä kansaneläkettä sai 81 855 kansalaista eli heiltä leikataan.

Kansaneläke – köyhistä köyhimpien tulo



Leikkaus jää pysyväksi: Sipilän hallitus jääkin historiaan kansaneläkkeen leikkaajana. Ja eläkeläisillä on pitkä muisti. Edelleenkin muistetaan 90-luvun laman aikana tehdyt heikennykset.

Täyttä kansaneläkettä saavat eläkeläiset, joilta työeläke ei sitä leikkaa. Kansaneläke maksetaan pienehköä työeläkettä saavalle tai täysin ilman työeläkettä olevalle. Leikkaus kuitenkin kertautuu kaikille, jotka saavat vähänkin kansaneläkettä.

Viime vuonna täyttä kansaneläkettä sai 81 855 kansalaista eli heiltä leikataan. Heistä 70 prosenttia on joutunut kansaneläkkeen varaan ennen eläkeikää. Suurin joukko on 35 – 54-vuotiaita, eli vielä elinkaarensa hyvässä vaiheessa. Yli puolet täyden kansaneläkkeen saajista on naisia.

Ostaako ruokaa vai lääkkeitä?

Isopalkkaisista ministereistä ja hallituspuolueen kansanedustajista leikkaus saattaa näyttää mitättömältä. Kansaneläkeläiselle leikkaus osuu suoraan ruokakassiin tai lääkkeisiin.

Monilla on perussairauksia, mielenterveysongelmia tai jokin muu syy, ettei työeläkettä ole kertynyt. Hallitus on päättänyt, että muun muassa diabetespotilaiden lääkelasku kasvaa. Diabeteslääkkeiden Kela-korvauksia leikataan ensi vuoden alusta.

Väistämättä toimeentulotukimenot kasvavat. Toimeentulotuki siirtyy ensi vuoden alussa Kelan maksettavaksi, mikä helpottaa sen hakemista.

Isku hyvinvointivaltion juurille

Vuoteen 1937 juurensa juontava kansaneläkejärjestelmä oli merkittävä uudistus aikoinaan. Moni sai ensimmäistä kertaa omaa rahaa. Se oli suuri muutos syrjäkylien asukkaille.

Maalaisliitto – nykyinen keskusta – oli ajamassa kansaneläkettä. Järjestelmää on myös vuosikymmenten mittaan parannettu. Nyt keskustan arvot ovat aivan toisessa kuosissa.

Käymällä syrjäkylien ja kaupunkien kaikkein köyhimpien kukkarolla hallitus paikkaa valtion taloutta.