Vanhustenhoidosta aiotaan edelleen säästää 70 miljoonaa euroa. Keinoina ovat hoitajien kelpoisuusehtojen väljentäminen ja teknologia.

Hallitus peruutti viikko sitten vanhustenhoidon hoitajamitoituksen alentamisen. Opposition ilo asiasta loppui lyhyeen, kun ilmeni, että samalla hoitohenkilöstön kelpoisuusehdoista tingitään ja 70 miljoonan euron säästöt pysyvät voimassa.

Eduskunnan kyselytunnilla vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoi, että mitoitukseen voitaisiin tulevaisuudessa laskea mukaan opiskelijoita, osastoapulaisia, laitoshuoltajia ja niin edelleen.

– Vastaavasti hoitoalan ammattilaisia eli sairaanhoitajia ja lähihoitajia olisi osastoilla vähemmän. Ilmeisesti hallituksen laskuopissa keittäjät ja talonmiehetkin ovat hoitajia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) vastasi, ettei hoitajamitoitukseen jatkossakaan lasketa keittäjää eikä talonmiestä, vaan koulutuksen saaneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, ”jotka ovat arjessa niitten ihmisten kanssa, jotka ovat 7/24 tuetussa asumisessa ja kokoaikaista hoitoa ja huolenpitoa edellyttävässä tilanteessa”.

– Näiltä osin ammattilaisuus, osaaminen säilyy varmuudella.

Hallituksen lahja vanhuksille?



Maanantaina SuPerin haastamana työvuoron vanhustenhoivassa Riihimäellä tehnyt Pekonen sanoi, että hoitajien viesti oli selvä: säästöjä ei tule hakea hyvän hoidon kustannuksella.

– Olen aidosti huolissani koulutettujen hoitajien jaksamisesta kasvavan työtaakan alla. Onko tämä nyt kuitenkin se keino, millä te hallituksessa osoitatte kunnioitusta hoitohenkilöstöä kohtaan, että tätä hoitajan kelpoisuusvaatimusta ollaan laventamassa?

– Mikä on hallituksen lahja Suomen vanhuksille 100 vuotta täyttävässä Suomessa? Aikooko hallitus nyt vihdoin lopettaa nämä silmänkääntöyritykset ja aidosti luopua näistä säästötavoitteista vanhustenhuollossa? Pekonen kysyi.

”Hoivan tasosta ei tingitä”



Rehulan mukaan 70 miljoonan säästö on mahdollinen niin, että koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarvitsevista ihmisistä.

– Se, miten tämä tehdään, näiltä osin hallitus on kirjannut budjettikirjaan sen menetelmän, sen tavan, joka täällä on aika monta kertaa käyty. Nyt tässä laatusuosituksessa, joka on kokonaisuus, katsotaan muun muassa teknologian mahdollistaminen ja hyödyntäminen ja siinä koetetaan purkaa byrokratiaa, joka liittyy esimerkiksi yritysten lupakäytäntöihin ja niin edelleen. Semmoisilla tavoilla se 70 miljoonaa saadaan kasaan. Hoidon ja hoivan tasosta ei tingitä.

Keskustelu päätteeksi Pekonen kysyi, antaako Rehula lupauksen siitä, että laatusuosituksia päivitettäessä kelpoisuusvaatimusta ei heikennetä ja samalla hoitajamitoitus säilyy nykyisellään.

Rehula vastasi hallituksen sitoutuneen siihen, että hoitajamitoitusta ei lasketa. Laatusuosituksista kunnat saavat tiedon tämän vuoden puolella.

– Mutta olennaista on: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ovat kaikki ne, jotka lasketaan 0,5:een, vakuutti Rehula.