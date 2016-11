ELOKUVA

Liittoutuneet on visuaalisesti komea, mutta sisällöltään takuuvarman sovinnainen viihderaina.

Kanadalainen tiedustelu-upseeri (Brad Pitt) ja ranskalainen vastarintaliikkeen jäsen (Marion Cotillard) kohtaavat salaisen operaation puitteissa natsien miehittämässä Casablancassa vuonna 1942.

Sodan tiimellyksessä tapahtumissa riittää vauhdikkaita ja luontevasti yllättäviä juonenkäänteitä, täyteläisesti lavastettua kaukomaaeksotiikkaa sekä väkivaltaisen äkkikuoleman uhkaa, sokerina pohjalla loistaa tähtiparin elämää suurempaa romanssia enteilevä rakkaussuhde – vai jääkö onni sittenkin lyhyeksi?

Kun lento sitten katkeaa, niin sekin hoituu onnistuneesti.

Siinä lähtöeväät kuuluisaa, vanhan hyvän ajan romanttisen seikkailu- ja jännitysdraaman poltetta sykkivälle elokuvalle, josta mittatilaustyönä on pyritty tekemään menestysfilmi. Vetoapua antanee maailman ensi-illan ajoitus lähestyvän joulun yhteyteen.

Taattua vara-Spielbergiä

Pitt ja Cotillard hoitavat osansa mallikkaasti. Kumpikin on saanut rooliinsa riittävää syvyyttä, sielukkuutta ja särmää. Se kuuluu myös keskeisiin pelin sääntöihin, etenkin kun näyttämö loppua kohti alkaa tummeta.

Ohjaaja Robert Zemeckis on töidensä valossa (Vihreän timantin metsästys,1984, Forrest Gump, 1994, Ensimmäinen yhteys, 1997) kuin vara-Spielberg, ja tässä tuo kuva sen kuin kirkastuu.

Visuaaliselta yleisilmeeltään komea ja vetävästi kerrottu leffa noteerataan todennäköisesti ainakin lavastuksen ja puvustuksen oscareita jaettaessa.

Unohtamatta myöskään käsikirjoitusta, jonka on tehnyt britti Steven Knight. Hänen filmografiastaan löytyy kovia työnäytteitä kuten Dirty Pretty Things (2002), Eastern Promises (2007) sekä vielä jatkoa saava tv-sarja Peaky Blinders – gangsteriklaani (2013). Liittoutuneisiin Knight on pyöräyttänyt tarinan, jonka ykköskummeina voi pitää Casablancaa (1942) ja Hitchcockin Vaarallista romanssia (1959).

Kässäri on pätevää työtä studioaikakauden pastissista käyvän Hollywood-filmin puitteissa, Knight on työstänyt sävykkään ”toiminta kohtaa nyyhkeen” -tarinan. Sillä on genre-raameissa psykologisesti uskottavat ja jäntevästi kantavat siivet.

Kun lento sitten katkeaa, niin sekin hoituu onnistuneesti. Asian tarkempi esittely jääköön juonisalaisuuden suojaan. Sen verran voi paljastaa, että Casablancan tavoin Liittoutuneet päättyy lentokentälle.

”Ohjelmoitu” laatutuote

Liittoutuneet on alusta lähtien tarkoin ”ohjelmoitu” kaupallinen laatutuote, ulkoisesti näyttävä ja sisällöltään takuuvarman sovinnainen viihderaina. Sitä kelpaa kummankin sukupuolen aikuisiksi varttuneiden edustajien kimpassa katsella, miksei vaikka toisiaan kädestä pitäen – kovia paikkoja riittää sekä toiminnan että parisuhdesäpinöiden osalta.

Fiktion perimmäisen lumon kannalta skenaario on takuuvarmaa kauraa, mitä pitkässä juoksussa tulee rakkaustarinoiden valtavirtaan. Siihen Steven Knight on puristanut pari pisaraa tuoretta verta, olkoonkin, että vanhahtavin eväin.

Sama pätee vakoilupuoleen, jossa on kiintoisia ulottuvuuksia. Eräässä kohtauksessa vilahtava Graham Greenen romaani antaa oman arominsa ”pettävällä pohjalla” -tematiikkaan, ja sitä kautta löytyy yhtymäkohtia moniin muihinkin kuin jo mainittuihin Hollywood-klassikoihin.

LIITTOUTUNEET (Allied, USA 2016). Ohjaus: Robert Zemeckis. Käsikirjoitus: Steven Knight. Pääosissa: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris. Ensi-ilta 25. marraskuuta.