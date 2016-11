Lehtikuva/Jussi Nukari

Vuosi 2016 on ollut suomalaiselle jalkapallolle surkein vuosi miesmuistiin. Hans Backen luotsaama A-maajoukkue ei voittanut koko vuonna yhtään ottelua. Kuin kruununa konttaukselle Suomen paras pelaaja Roman Eremenko asetettiin viime viikolla kahden vuoden pelikieltoon kokaiinin käytöstä.

Tietoa Eremenkon tilanteesta pantattiin kummallisen pitkään. Uefa langetti keskikenttäpelaajalle väliaikaisen pelikiellon lokakuussa vain muutamaa tuntia ennen huipputärkeän Islanti-ottelun alkamista. Bänni sai vielä lyhyen jatkoajan ennen lopullisen tuomion julkistamista. Tilanne on tätä kirjoitettaessa vielä auki siltä osin, että pelaajan ja hänen seurajoukkueensa CSKA Moskovan rangaistuksesta tekemää valitusta ei ole vielä käsitelty.

Eremenkon tapausta on syytä tarkastella osana laajempaa ongelmaa, joka liittyy ammattilaispelaajien vapaa-aikanaan käyttämiin aineisiin. Pelaajien alkoholiongelmista on puhuttu paljon, mutta esimerkiksi Englannissa myös kokaiinin ja muiden huumausaineiden käyttö on hyvin yleistä pelaajien keskuudessa. Vuonna 2004 tehdyn kyselytutkimuksen perusteella lähes puolet kaikista Englannin neljän ylimmän sarjatason pelaajasta ilmoitti tuntevansa henkilökohtaisesti kollegoja, jotka käyttävät huumeita. Valioliigan osalta lukema oli 31 prosenttia.

Suomessa doping-tapauksiin ei ole osattu koskaan suhtautua järkevästi. Puhtaan urheilun myytti elää vahvana.

Tilanne ei ole muuttunut ratkaisevasti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Viime vuonna Englannissa tuli julkisuuteen kolme kokaiinikäryä. Positiivisen näytteen antoivat Sheffield Unitedin hyökkääjä Jose Baxter, Wolvesin maalivahti Aaron McCarey sekä isoimpana kalana Valioliigassa pelanneen Hullin Jake Livermore.

Entinen ammattilaispelaaja, nykyinen nyrkkeilijä Curtis Woodhouse kertoi alkuvuodesta omista kokemuksistaan Twitter-tilillään. Woodhousen mukaan kokaiini on urheilijoiden suosikkihuume, koska se pysyy elimistössä ainoastaan 48 tuntia ja ei aiheuta alkoholin tapaista krapulaa. Woodhouse väitti twiittisarjassaan seurajohtajien sulkevan silmänsä kokaiinin ja muiden aineiden käytöltä. Hänen mukaansa testaajien tullessa paikalle pelaajat lähetetään nopeasti kotiin harjoituskeskuksista.

Kokaiini kuuluu kiellettyihin aineisiin, jotka eivät varsinaisesti paranna suorituskykyä. Suurina annoksina nautittuna se sumentaa koordinaatiota ja harkintakykyä sekä heikentää jaksamista. Tämän vuoksi on vaikea uskoa, että Eremenko tai kukaan mukaan olisi imaissut tätä valkoista jauhetta sieraimiinsa suoritustasoaan parantaakseen. On kuitenkin syytä muistaa, miksi kokaiini on kiellettyjen aineiden listalla. Kyseessä on laiton huumausaine. Sen vuoksi kyseistä ainetta käyttävien pelaajien on kannettava vastuunsa myös esikuvina.

Viime vuonna Englannissa paljastuneissa tapauksissa valtaosalle pelaajista langetettiin lopulta varsin lievät, muutaman kuukauden pelikiellot. Livermoren tapaus muodosti poikkeuksen, sillä käyttö tuli ilmi ottelutapahtuman yhteydessä. Livermore sai kahden vuoden pelikiellon, joten Eremenkon tekemän valituksen menestysmahdollisuuksia voidaan pitää heikkoina.

Rangaistusasteikossa käytännöt osoittavat, että Uefassa ja Fifassa on jollain tavalla tiedostettu pelaajien huumeidenkäyttöön liittyvät ongelmat. Vapaa-ajalla tapahtuneesta käytöstä seuraa lievempi rangaistus. Kukaan ei kuitenkaan ole edes yrittänyt selvittää, kuinka moni pelaajista käyttää huumeita vakituisesti ja kuinka paljon. Ongelmien ratkaisu on lapsenkengissä esimerkiksi kiekkoliiga NHL:ssä käytössä oleviin kuntoutusohjelmiin verrattuna. Futiksessa lätkäistään rangaistus ja homma on liiton puolelta siinä.

Myös suorituskykyä parantavat kielletyt aineet ovat jalkapallossa ongelma, josta ei ole puhuttu tarpeeksi. Muun muassa Arsenalin manageri Arsene Wenger on todennut julkisesti jalkapallossa olevan vakava, mutta samalla tiedostamaton dopingongelma.

Kirjoitin aiheesta tällä palstalla viimeksi kolme vuotta sitten. Jalkapallon historia on täynnä viittauksia dopingiin. Esimerkiksi nandrolonista kärähtäneiden huippupelaajien lista on pitkä. Muun muassa Jaap Stam, Fernando Couto, Edgar Davids ja Man Cityä nykyään luotsaava Pep Guardiola ovat jääneet kiinni tämän anabolisen steroidin käytöstä.

Palataan vielä lopuksi takaisin Eremenkon tapaukseen. Suomessa doping-tapauksiin ei ole osattu koskaan suhtautua järkevästi. Puhtaan urheilun myytti elää vahvana. Langenneet urheilijat ristiinnaulitaan julkisesti ja heistä tulee kansakunnan sylkykuppeja. Mika Myllylän kohtalo on varmasti kaikille tuttu. On syytä kysyä, haluammeko järjestelmän, jossa virheistä rangaistaan loppuelämäksi. Haluammeko auttaa vai pelkästään tuomita?

