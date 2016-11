Hyvä yhteistoiminta on arkipäivää

Huonona aikana ei leikata etuja Great Place to Work® on vuonna 1981 perustettu kansainvälinen tutkimus-, konsultointi- ja koulutusyritys, joka auttaa tunnistamaan, luomaan ja ylläpitämään hyviä työpaikkoja kehittämällä luottamukseen perustuvaa organisaatiokulttuuria. Great Place to Work® Finland on jo vuosikausia valinnut Suomen parhaan työpaikan. Ari Rämön johtama anturinvalmistajayritys Sick Oy näytti omalta osaltaan esimerkkiä hattutempullaan, kun se saavutti sarjansa voiton kolme kertaa peräkkäin. Tänä vuonna 32 työntekijän yritys valittiin Suomen toiseksi parhaaksi työpaikaksi. Sick ei ole irtisanonut vuosikausiin yhtään työntekijäänsä. – Kun on huonot ajat, emme käytä juustohöylää tai leikkaa ihmisten etuja vaan panostamme markkinointiin. Vaikeina aikoina tarvitaan juuri markkinointia.

”Arvostuksen vastakohta on harmistus”.

Sick Oy on sijoittunut Suomen kolmen parhaan työpaikan joukkoon seitsemänä vuotena peräkkäin.

Miksi teitä pidetään hyvänä työnantajana, toimitusjohtaja Ari Rämö?

– Haluamme aitoa palautetta ihmisiltä: miten he voivat, mikä fiilis on ja mitä pitäisi tehdä.

– Johtamismottoni on: Arvosta kaikkia ja pidä huolta, että ihmisten on kiva tulla töihin joka aamu.

Harrastetaanko teillä jatkuvaa yhteistoimintaa?

– Työntekijämme ovat mukana tekemässä kaikkia asioita yhdessä. Teemmepä mitä tahansa, haluamme aina siihen ihmisten mielipiteen.

– Viime vuoden keväällä esimerkiksi suunnittelimme yhdessä, minkälainen yritys olemme vuonna 2020. Otimme mukaan kaikki yrityksen työntekijät.

Mitä hyötyä jatkuvasta yhteistoiminnasta on?

– Uskallan väittää, että asiat ja päätökset ovat paljon parempia, kun niissä on otettu kaikkien mielipiteet huomioon.

– Minulla on periaate, että joka vuosi pitää tehdä muutoksia ja miettiä yhdessä, miten tehdä eri tavalla asioita, että se näkyy myös asiakaspinnassa. Pomon lisäarvo duunissa on auttaa katsomaan yhdessä suuntaa, missä olemme viiden vuoden päästä ja mitä teemme tänä vuonna.

Komentavatko pomot teillä työntekijöitä?

– Eivät. Eikä meillä pidetä sitä kehityskeskustelua kerran vuodessa. Yhteistoiminta lähtee arjesta ja aina tehdään yhdessä.

– Yksi ex-kollegani totesi hiljattain, että me teemme joka vuosi liian paljon muutoksia ja että ihmiset inhoavat muutoksia. Sanoin hänelle, että ihmiset inhoavat muutosta, johon joutuvat käskettynä. Väitän, että motivoituneena jokainen haluaa tehdä muutoksia omaan työhönsä.

Tarvitsevatko työntekijät vaikutusmahdollisuuksia?

– Tarvitsevat. YT on monelle yritykselle keino heittää ihmisiä pihalle. Minusta YT-laki on johtamistapa. Jos yhteistoimintaa tehdään koko ajan kunnolla, ikäviin YT-neuvotteluihin ei jouduta edes vaikeissa tilanteissa.

Millainen pomo olet?

– Johtaminen on hyvin yksinkertaista. Pomon rooli on pitää ihmiset joka päivä hyvällä tuulella. Aina, kun kohtaan ihmisen, mietin, saanko tuon toisen hyvälle tuulelle. Hyvällä tuulella oleva työntekijä on taatusti motivoitunut.

– Mitä ihmeen virkaa sellaisella pomolla on, joka saa muut huonolle tuulelle?

Miten työntekijän saa hyvälle tuulelle?

– Pomon pitää arvostaa alaisiaan. Tämä on kuin lasten kasvatusta. Omien lasten eteen tekee mitä tahansa, koska omia lapsiaan arvostaa. Arvostaminen pitäisi saada myös työpaikan arkeen.

Miksei työpaikkojen arjessa arvosteta työntekijöitä?

– Arvostamisesta tehdään hyvin usein munkkilatinaa tai muuten vaikeaa. Mutta ei se ole. Arvostuksen vastakohta on harmistus.

– Esimiehen kannattaa aina mieluummin osoittaa arvostusta kuin arvostella. Jos kaveri tulee puhumaan esimiehelle ongelmasta, perinteinen tapa reagoida on, että ”paskat tuo mikään ongelma ole”. Arvostava pomo sanoo, että onpa hyvä, kun tulit sanomaan. Katsotaan yhdessä, mitä tuolle voisi tehdä.