Lehtikuva/Vesa Moilanen

Varustamo saa valtiolta tukea 20 miljoonaa euroa enemmän kuin maksaa veroa.

Varustamoyhtiö Viking Line allekirjoitti keskiviikkona kiinalaisen Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd -telakan kanssa aiesopimuksen keväällä 2020 toimitettavasta matkustaja-aluksesta. Uutta 218 metriä pitkää alusta suunnitellaan Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reitille. Aluksen matkustajakapasiteetti on 2 800 matkustajaa ja rahtitilan pituus on 1.500 metriä.

Lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kevään 2017 aikana. Investoinnin arvo on noin 190 miljoonaa euroa. Aiesopimus sisältää myös option toisesta aluksesta.

Ammattiliitto Pron teollisuussektorin johtaja Markku Palokangas pitääaiesopimusta ikävänä esimerkkinä siitä, että valtion tuet ja verohelpotukset kyllä kelpaavat, mutta investoinnit tehdään muualta.

– Yhteistyön toinen puoli on, että samalla kiinalaiset saavat tietotaitoa, joka parantaa kiinalaisten kilpailuasemaa jatkossa, Palokangas sanoo.

Hän viittaa julkisuudessa olleisiin tietoihin, joiden mukaan Viking Linella on viisi laivaa Suomen lipun alla ja se saa niille tukea Liikennevirastosta. Vuonna 2014 varustamo sai tukea melkein 25 miljoonaa euroa. Tuki on ollut vuosittain noin 20 miljoonaa euroa.

Viking Line maksoi tuloveroja 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2014. Valtion maksamien tukien määrä on yli 20 miljoonaa euroa suurempi kuin summa, mitä yhtiö maksaa valtiolle.

– On outoa, että valtion tuen vastineeksi ei tarvitse tehdä mitään, Palokangas sanoo. Hän toivoo, että investointitilanteessa työtä tilattaisiin Suomesta.