Jarkko Mänttäri

Tuhansia Tampereen kaupungilla työskenteleviä henkilöitä koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin viime keskiviikkona ja ne jatkuvat tänään keskiviikkona.– Jos kaupunki lähtee palkallisen ruokatauon poistamislinjalle, se tulee korvata, sanoo Tampereen kaupungin JHL:läisten pääluottamusmies Kirsileena Nurmikolu.

Tampereen kaupunki ajaa yt-neuvotteluissa muutosta sekä toimistotyöaikaa tekevien henkilöiden että lähinnä sosiaali- ja terveyspuolella niin sanottua muodollista jaksotyötä tekevien palkollisten ruokataukoon, joka tällä hetkellä on heille palkallinen.

Toimistotyöaikaa tekeviä on Tampereen kaupungilla kaikkiaan 2 370. Yleistyöaikaan siirrettävän henkilöstön tarkkaa määrää ei vielä ole, mutta työntekijäpuolella arvellaan heitäkin olevan tuhansia. Yt-neuvottelut koskevat viiden ammattiliiton väkeä. Ne ovat JHL, Jyty, Juko, Super ja Tehy. Järjestöissä vastustetaan kaupungin esitystä, joka pidentää työaikaa ja työpäivää kummassakin ryhmässä tuntuvasti.

Toimistotyöaikaväkeä edustavat ammattijärjestöt katsovat, että palkallinen 25 minuutin ruokatunti on pysyvä työsuhteen ehto, jota ei voi poistaa ilman korvausta.

– Ei tätä ruokatuntiasiaa täällä paikallisesti sovita. Emme hyväksy esitystä, Nurmikolu sanoo.

Vuodesta 1968 lähtien Tampereen kaupungilla työskentelevä toimistoväellä on ollut oikeus 25 minuutin palkalliseen ruokatuntiin. Tämän käytännön kaupunki haluaa nyt lopettaa. Yt-neuvotteluissa kaupunki perustelee hankettaan tuotannollis-taloudellisilla syillä.

– Ruokatauko työajalla on tähän asti tullut automaattina kaikille, joilla on ollut toimistotyöaika, Nurmikolu kertoo.

Tampereen kaupunki on Nurmikolun mukaan yrittänyt vuosien saatossa jo useita kertoja poistaa palkallista ruokataukoa. Joitakin yksittäisiä tapauksia toimistopuolella on jo ehditty toteuttaakin. Niitä JHL:n on riitauttamassa.

Nyt käynnissä olevaa hanketta on siivittänyt myös kokoomusvaltuutettu Antti Ivanoffin valtuustoaloite viime vuoden elokuulta. Aloite keräsi allekirjoituksia kokoomuksen lisäksi myös muun muassa perussuomalaisilta valtuutetuilta.

Yleiseen työaikaa jälkikäteen

Yt-neuvotteluissa kaupunki esittää myös siirtymistä niin sanotusta muodollisesta jaksotyöstä yleiseen työaikaan. Muodollisessa jaksotyössä ruokaillaan pääsääntöisesti työajalla, kun yleisessä työajassa sellaista mahdollisuutta ei ole.

Nurmikolu kertoo, että virallisesti muodollista jaksotyöaikaa ei enää ole olemassa.

– Mutta meidän mielestä tuo muutos työaikamuodossa olisi kuitenkin pitänyt tehdä silloin kun muodollinen jaksotyö poistui kunta-alan työehtosopimuksesta. Ei siis nyt jälkikäteen, Nurmikolu sanoo.

Muodollisen jaksotyön piirissä ovat olleet palvelut, joissa toimitaan vain maanantaista perjantaihin. Esimerkkeinä Nurmikolu mainitsee hammashoitajat ja kuntohoitajat.

Tampereen kaupungin tehyläisten pääluottamusmies Esa Kanerva kertoo, että he eivät hyväksy tehyläisten työpäivää tuntuvasti pidentävää kaupungin esitystä.

– Pyrimme neuvottelemaan ja pääsemään jäsenistöä tyydyttävää ratkaisuun, Kanerva sanoo. Hän muistuttaa, että monella terveydenhoitajalla ja muilla joita esitys koskee, on sen kaltainen joustavuutta vaativa työ, ettei kiinteän ruokatauon pitäminen onnistu.

Jaksotyöaika säilynee esimerkiksi sairaaloissa silloin kun tehdään yötyöaika ja vuorotyötä seitsemänä päivänä viikossa. Jaksotyöajalla ovat myös kotihoidon työntekijät.

Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen sanoo, että vielä ei tiedetä, keitä yleistyöaikaan siirtyminen koskee. Siksi hän ei vielä pysty sanomaan, miten suurta joukkoa työaikamuutos koskee.

– Neuvotteluissa haetaan sitä, missä on toiminnallisista syistä tarvetta poikkeamaan. Asiakas on tässä pääasia, hän toteaa.

Pietikäinen muistuttaa, että neuvottelut ovat vasta alkaneet. Ja aikaa neuvotteluille on hänen mukaansa aina ensi vuoden helmikuun alkuun asti, jolloin tulee voimaan kilpailukykysopimuksen mukaiset työajan pidennykset.

Kohtuuton esitys

Toimistotyöajalla työskentelevät pitävät kaupungin esitystä Nurmikolun mukaan aivan kohtuuttomana, varsinkin, kun kilpailukykysopimuksenkin leikkaukset kohdistuvat juuri heihin.

– Toimistoväeltä on jo kaikki ”löysä” otettu pois. Vain ruokatauko on jäljellä, hän sanoo.

Vaikka työntekijäpuoli ei hyväksyisikään kaupungin esitystä, kaupunki voi yt-neuvottelujen päätteeksi siirtää toimistotyöajalla työtä tekevät palkattomalle ruokatunnille.

– Jos tähän päädytään, sen jälkeen me riitautamme asian, Nurmikolu sanoo.