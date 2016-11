Yle Kuvapalvelu

Pätevässä dokumentissa Jihadistien koulu (Among the Believers, Pakistan-USA, 2015) on kohtaus, jossa 12-vuotiaalta pojalta kysytään, ymmärsikö hän juuri sanomansa. Ei, me vain opettelemme ulkoa, vastaa poika.

Jonathan Goodman Levittin käsikirjoittama, Hemal Trevidin ja Mohammed Ali Naquin ohjaama dokumentti on paljon kertova kuvaus ääri-islamistisen ajattelun juurista. Dokkari kuvaa vuosia 2007–2014, tuolloin Pakistanissa tehtiin lukemattomia tuhoisia terrori-iskuja paitsi sotilaskohteisiin, myös muun muassa kouluihin.

Dokumentin alussa mennään Maulana Azizin juttusille. Hän on tammikuussa 2015 kotiarestiin määrätty Punaisen moskeijan pääimaami, jolla on ehdoton käsitys siitä, miten Pakistaniin saadaan rauha: ainut keino on ottaa käyttöön Koraanin laki.

Dokumentti hahmottaa monipuolisen kuvan uskonnollisista ääriaineksista, joille näyttää olevan Pakistanissa hyvä maaperä. Punaisen moskeijan kouluja oletetaan olevan kymmeniä tuhansia, opetus keskittyy Koraanin ympärille.

Ei mitään oppia ympäröivästä maailmasta, lataa ydinfyysikko ja kansalaisaktivisti Pervez Hoodhbury. Hän hämmästelee ääneen, miten ihmeessä on mahdollista, että ääriajattelun keskus sijaitsee keskellä pääkaupunkia; samalla hän osoittaa moskeijan suuntaan.

Tohtori Hoodhbury esittää voimakasta kritiikkiä Punaisen moskeijan ristiretkeläisiä vastaan, eikä aiheetta, sen takaavat pääimaami ja hänen kaartinsa avoimilla puheillaan. Muutaman muun henkilön kautta dokumentti tuo esiin tiettyjä köyhyyden ilmentymiä. Dokumentissa ajetaan voimakkaasti vapaan koulutuksen käytäntöä myös kaikkein huono-osaisimmille.

Lähihistoriallista taustaa valotetaan Afganistanin sodan avulla; tuolloin Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian hallitukset rahoittivat islamistien käymää taistelua neuvostoliittolaisia vastaan.

