Länsi on yrittänyt estää Moldovassa Venäjän-mielisen hallituksen valtaannousun, mutta näin tekemällä se on tukenut valtaapitävää eliittiä, joka väittää olevansa Eurooppa-mielinen, mutta ryöstää valtion varoja häpeilemättä.

Moldovan presidentinvaalit voitti sosialistipuolueen ehdokas Igor Dodon, mutta kuluneen vuoden varsinainen voittaja on oligarkki Vlad Plahotniuc. Näin kirjoittaa tutkija Ryhor Nizhnikau Ulkopoliittisen instituutin kommenttisarjassa.

Plahoutnic kontrolloi maata epävirallisten vallan verkostojensa avulla. Hän on lujittanut valtaansa muun muassa haalimalla vaikutuspiiriinsä parlamentin oppositiopuolueita.

Plahotniucin poliittinen nousu alkoi osana EU:n tukemaa koalitiota, joka on hallinnut Moldovaa vuodesta 2009. Plahotniucin omaisuuden arvon lasketaan olevan noin kolmannes Moldovan bruttokansantuotteesta.

Lännen geopoliittinen laskelmointi on Nizhnikaun mukaan ajanut järjenkäytön ohi.

Plahotniuc on muodollisesti Moldovan demokraattisen puolueen DPM:n varapuheenjohtaja. Epävirallisten verkostojensa ansiosta Plahotniuc kontrolloi Nizhnikaun mukaan käytännössä parlamentin enemmistöä, vaikka demokraattipuolue voitti vuoden 2014 vaaleissa vain 19 paikkaa 101-paikkaisesta parlamentista.

Pääministerinä toimii Plahotniucin liikekumppani, demokraattipuolueen Pavel Filip, ja parlamentissa puhetta johtaa Plahotniucin sukulaismies Adrian Candu. Myös oikeuslaitos ja lainvalvonta ovat Plahotniucin käsissä. Järjestelmä perustuu laajamittaiselle korruptiolle ja laittomuuksille.

Eliitti rosvoaa maan

Presidentti valittiin nyt ensimmäistä kertaa suoralla kansanvaalilla. Aikaisemmin valinnan on tehnyt parlamentti.

Vaikka presidentinvaalien pääehdokkaat muodollisesti vastustivat Plahotniucin valtaa, Dodonin valinta ei Nizhnikaun mukaan muuta mitään. Presidentin valtaoikeudet ovat hyvin rajalliset. Pääoppositioryhmää johtava Dodon toimii osana nykyjärjestelmää, ja hänelläkin on tiettävästi läheiset yhteydet Plahotniuciin.

Moldova on riippuvainen EU:n ja Yhdysvaltain tuesta, mutta lännen geopoliittinen laskelmointi on aiemmin ajanut järjenkäytön ohi, kirjoittaa Nizhnikau suorasukaiseen tyyliin.

Länsi on yrittänyt estää Venäjän-mielisen hallituksen valtaannousun, koska sitä on pidetty epäedullisena vaihtoehtona. Näin tekemällä länsi on Nizhnikaun mukaan kuitenkin tukenut Moldovan valtaapitävää eliittiä, joka väittää olevansa Eurooppa-mielinen, mutta ryöstää valtion varoja häpeilemättä.