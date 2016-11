Lehtikuva/Markku Ulander

Vain vasemmistoliiton ryhmä oli viikko sitten vastaan, kun kaupunki päätti, että osa lapsista saa varhaiskasvatusta vain 20 tuntia viikossa.

Vantaan kaupunki harkitsee erillistä maksua aamiaisesta niiltä lapsilta, joilla on oikeus vain 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa esimerkiksi vanhemman työttömyyden vuoksi, kertoi Helsingin Sanomat maanantaina. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 14.11. äänin 62–5 rajata subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Rajausta vastusti vasemmistoliitto.

Helsingin Sanomien uutista kommentoi Vantaan valtuuston puheenjohtaja, SDP:n Antti Lindtman tuohtuneeseen sävyyn Twitterissä näin:

”Aamupala päiväkodissa, jos on varaa? Ei käy. Det går inte. Piste. Jokaista lasta on kohdeltava yhdenvertaisesti.”

Viime maanantaina Lindtman samoin kuin muu SDP:n ryhmä äänesti valtuustossa yhdenvertaista kohtelua vastaan ja rajauksen puolesta. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon valtuustot ovat päättäneet olla ottamatta rajausta käyttöön.

”On asioita, joissa ei kompromisseja”



Vantaan valtuuston yli kuusi tuntia kestäneen budjettikokouksen voi katsoa tallenteena Vantaa-kanavalta. KU kokosi päivähoito-oikeutta koskevan keskustelun parhaat palat. Suluissa aika, jolta kohtaa puheenvuoro löytyy tallenteelta. Kokouksessa puhetta johtanut Lindtman ei osallistunut sisältökeskusteluun.

Vasemmistoliiton Jussi Saramo kertoi (03,51.09), vasemmistoliiton esittävän, että Vantaa monien muiden kaupunkien tapaan antaa oikeuden tasavertaiseen varhaiskasvatukseen.

– On asioita, joissa ei voi tehdä kompromisseja. Ne ovat periaatteellisimpia asioita, perusarvoja, sanoi vasemmistoliiton Minttu Sillanpää (04,25.59).

– Tällainen asia minulle on kaikkien lasten tasa-arvoinen kohtelu, lapsen oikeus rajaamattomaan varhaiskasvatukseen. En voi enkä halua olla mukana sellaisissa kompromisseissa, joissa lapset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan sen perusteella, onko hänen isänsä tai äitinsä töissä vai ei.

”20 tuntia voi olla liikaakin”



Keskustan Ulla Sajaniemi ei mitenkään ymmärtänyt, että lapsi voisi kokea itsensä eriarvoiseksi päivähoito-oikeuden perusteella (04,31.34).

– Pienen lapsen paras paikka on koti. 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta on ihan ok, voi olla että on liikaakin.

Jussi Saramo vastasi (04,33.40):

– Lapset eivät ole päässeet askartelemaan toisten kanssa, eivät yhteiseen ruokailuun, eivät yhteisille päiväunille, ovat joutuneet ryhmiin, joissa on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä eikä yhteistä tekemistä, otettu pois omista ryhmistään. Ymmärrät varmaan, että lapsi joka ei pääse osallistumaan yhteiseen tekemiseen kokee, että hän on jotenkin huonompi.

Niikko ihmetteli kaksinaismoralismia



Kipuilua rajauksen suhteen esiintyi myös sen puolesta äänestäneessä SDP:ssä. Susanna Bruun (04,34.16) sanoi olevansa yhteiskuntatieteilijä ja hänen katsannossaan ei ole mitenkään itsestään selvää, että rajaus ei ole vahingollinen lasten tulevaisuuden kannalta.

Perussuomalaisten Mika Niikko kysyikin demareilta, ja myös vihreiltä, miksi he valittavat asiasta, jonka ovat itse hyväksyneet (04,37.01).

– Miksi ette tehneet sellaista esitystä, että tätä rajausta ei tehdä, jos tämä on niin vaikea asia? Ihmettelen tätä kaksinaismoralismia.

”Upea tavoite, mutta…”



SDP:n Kimmo Kiljunen ei voinut olla ihailematta vasemmistoliiton ”upeata sisällöllistä tavoitetta” subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajauksen poistamisesta (05,00.54) viitaten Minttu Sillanpään puheenvuoroon.

– Sosialidemokraattinen ryhmä sekä eduskunnassa että täällä valtuustossa on hyvin pitkälle samaa mieltä, että kyseessä ei ole vanhempien vaan lasten oikeus päivähoitoon. Eli olemme jyrkästi tätä asiaa vastaan.

Sitten tuli kaksi kertaa mutta. Kiljunen opasti vasemmistoliittoa, miten politiikkaa viedään sisällöllisesti eteenpäin niin, että se ei ole pikkupolitikointia eikä pikkunäppärää pisteiden kalastusta, vaan ”aidosti sellaista politiikkaa, jolla saadaan asioita myös eteenpäin”.

Äänestys päivähoitoasiassa alkaa tallenteella ajassa 05,36.58, ja tulos oli siis se, että kaikki muut ryhmät paitsi vasemmistoliitto olivat rajauksen kannalla käytännössä, vaikka osa oli vastaan puheissa.