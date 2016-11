Lehtikuva/PÄIVI PELTONEN

Myös muun muassa Metsoloiden joulujakso sekä koko Fakta homma -sarja julkaistaan 16. joulukuuta.

Yle Areenan Toivotut-äänestyksen voitti tv-sarja Rintamäkeläisten joulujakso vuodelta 1972. Se sai sunnuntaina päättyneessä äänestyksessä 22 prosenttia yhteensä 94 962 äänestä.

Ylen nettisivuilla järjestetyllä Toivotut-äänestyksellä juhlistettiin Ylen ja tekijöitä edustavien järjestöjen ensi vuonna voimaan astuvaa draaman arkistosopimusta.

Yle Areenan projektipäällikkö Maija Hupli yllättyi siitä, miten kova ikävä suomalaisilla on Rintamäkeläisiä ollut. 1970-luvun klassikkosarja on uusittu hyvin harvoin. Värilliset vuosina 1974–1978 esitetyt jaksot uusittiin vuonna 1996, mutta sarjan ensimmäisiä mustavalkoisia osia on uusittu vain osittain. Äänestyksen voittanut joulujakso on esitetty viimeksi vuonna 1973.

Myös äänestyksen neljä seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta julkaistaan Areenassa ennakkona joulun alla. Pakettiin kuuluvat joulujaksot Metsolat-sarjasta (vuodelta 1993) ja Kotikadusta (vuodelta 2004) sekä Fakta homma -sarjan kaikki tuotantokaudet. Kokonaisuuden täydentää yhdeksänosainen 16-sarja vuodelta 1993, joka sai äänestyksessä toiseksi eniten ääniä.

Ohjelmat julkaistaan Yle Areenassa perjantaina 16. joulukuuta.

Tammikuussa Kotikatu ja Matti Ijästä



Yle julkaisee verkkoon lähivuosina satoja tunteja omatuotantoista tv- ja radiodraamaa sekä viihdettä. Yleisö voi esittää toiveita muun muassa nettisivujen, Ylen ohjelmapalautteen tai Yle Areenan some-kanavien kautta tunnisteella #yletoivotut.

Ensi vuonna Areenaan tulee muun muassa Kotikadun ensimmäinen tuotantokausi, jossa on 38 osaa. Jaksot tulevat katsottavaksi Yle Areenaan 26. tammikuuta. Sarjan kaikki 18 tuotantokautta tullaan julkaisemaan sopimuksen kuuden vuoden voimassaolon aikana.

Tammikuussa nähdään myös muun muassa Matti Ijäksen valitsemia teoksia hänen omasta tuotannostaan.