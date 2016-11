Lehtikuva/Chip Somodevilla

Al Gore hävisi vaalit vuonna 2000 saatuaan runsaat puoli miljoonaa ääntä enemmän kuin George W. Bush. Nyt ero oli paljon suurempi.

Vaikka valitsijamiesten enemmistön tuleminen republikaanien Donald Trumpille selvisi jo vaalien jälkeisenä aamuna, ovat ehdokkaiden äänimäärät antaneet odottaa itseään.

Kaliforniasta löydettiin vielä muutama päivä vaalien jälkeen miljoonia laskemattomia ääniä. Ne eivät kuitenkaan vaikuttaneet valitsijamiesten jakautumiseen, koska Kalifornia oli joka tapauksessa menossa selvällä enemmistöllä demokraattien Hillary Clintonille.

Nyt on päästy siihen pisteeseen, että äänimäärät tuskin enää muuttuvat kovin olennaisesti. Aivan lopullista virallista vaalitulosta saa odottaa vielä pitkään, sillä Yhdysvaltain keskusvaalilautakunta kertoo nettisivullaan ilmoittavansa sen ”joskus vuoden 2017 puolivälin paikkeilla”.

Trump voitti 30 osavaltiossa, Clinton puolestaan 20 osavaltiossa sekä Washington DC:ssä.

Epävirallisten laskujen mukaan Clinton sai vaaleissa 63 608 028 ääntä ja Trump 61 942 603.

Tämä tarkoittaa sitä, että Clinton sai yli 1,6 miljoonaa ääntä enemmän, tarkalleen sanoen 1 665 425 äänen kaulan.

ILMOITUS

Clintonille ikävä ennätys

Myös prosentuaalisesti Clintonin ero on kasvanut verrattuna heti vaalien jälkeen ilmoitettuihin lukuihin. Ero on noussut yli yhteen prosenttiyksikköön, sillä Clintonin ääniosuus on 47,82 prosenttia ja Trumpin 46,57.

Kaikkiaan vaaleissa annettiin melko tarkkaan 133 miljoonaa ääntä. Clintonin ja Trumpin ohella yli miljoonan äänen pääsivät libertariaanien Gary Johnson, 4,37 miljoonaa ääntä ja 3,28 prosenttia, sekä vihreiden Jill Stein, 1,36 miljoonaa ääntä ja 1,02 prosenttia.

Valitsijamiehiä Trump on saamassa 306 ja Clinton 232. Trump voitti 30 osavaltiossa, Clinton puolestaan 20 osavaltiossa sekä Washington DC:ssä.

Kukaan ei ole ennen Hillary Clintonia hävinnyt vaaleja saatuaan äänimäärissä näin suuren eron päävastustajaansa. Vuonna 2000 Al Gore sai 543 895 ääntä enemmän kuin George W. Bush, mutta sai vähemmän valitsijamiehiä, tosin vasta korkeimman oikeuden kyseenalaisella päätöksellä Floridan tuloksista.

Muut kolme tapausta, joissa enemmän ääniä saanut on hävinnyt, sijoittuvat vuosille 1824, 1876 ja 1888. Tuohon aikaan äänioikeutettujen määrä oli paljon pienempi kuin nykyään.