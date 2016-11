Jarno Mela

– Kyllä jännitti, vaikka olin oman joukkueen edessä ja täällä iloinen, vasemmistoliiton puoluevaltuuston viime kesäkuussa valittu puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed sanoi uuden puoluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa lauantaina.

Vasemmistoliiton valtuusto on koolla kaksi päivää eduskunnassa.

Opiskelua ja tsemppiä

Puheen johtaminen on Said Ahmedille uusi kokemus.

– Kokoustekniikkaa on pitänyt opiskella. Lisäksi minua on tsempattu monelta suunnalta, hän kertoo.

Hän on tyytyväinen kokouksen tunnelmaan.

– Olen Iloinen siitä innostuksesta, mikä täällä on. Kaikki haluavat puolueen ja Suomen parasta, antavat kaikkensa ja ovat hyvin omistautuneita. Täällä on kannustava tunnelma, hän kuvailee.

– Ei ole merkitystä sillä, onko kokemusta, vaan sillä, että on innostunut ja haluaa vaikuttaa.

Erityisen innoissaan hän on siitä, että saa sunnuntaina lausua kokouksen päätössanat.

– Se on suuri kunnia.

Tukiryhmä koossa

Said Ahmed on kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.

– Keskeiset asiat kampanjassa liittyvät asumiseen, erityisesti nuorten asumiseen, ja palveluihin, hän sanoo.

Tukiryhmässä on noin 70 henkilöä: kansalaisaktivisteja.vasemmistolaisia, muiden puolueiden porukkaa, ihmisiä, jotka eivät ole koskaan äänestäneet.

– Luvassa on ehkä hiukan totutusta poikkeavaa kampanjointia, hän sanoo.

– Kampanjan on tarkoitus olla enemmän kansalaisaktivismin luonteista. Jokainen tukiryhmäläinen saa äänensä kuuluviin ja kampanjassa on jokaiselle jotain, mikä on hänelle tärkeää.

Said Ahmed kannustaa muitakin ehdokkaita pyytämään rohkeasti porukkaa tukiryhmiin: ystäviä, kollegoita.

– Kannattaa kuunnella ajatuksia oman kuplan ulkopuolelta, Said Ahmed sanoo.