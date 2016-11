Pekka Helminen

YK – in memoriam

Syyrian sisällissota on kestänyt jo yli viisi vuotta ja yli 430 000 ihmistä on tapettu. Kansainvälinen yhteisö on seurannut voimattomana sivusta. Kirkot kautta maailman ovat aloittaneet saattokellojen soiton sodan uhrien muistolle.

YK:n päivänä olisi hyvä aloittaa hätäkellojen soitto myös YK:n menetetylle uskottavuudelle! Onko Euroopalla tai maailmalla enää toivoa, jos maailman julmimmat sotarikoksiin syyllistyneet valtiot alistavat ja orjuuttavat vieläkin koko ihmiskunnan väkivaltaisesti ydinasemahtien haltuun ?

Esimerkiksi USA:n hyökkäys liittolaisten tuella Irakiin on vieläkin käsittelemättä törkeänä sotarikoksena.

Koska me emme vieläkään näe nykyisten julmimpiin sotarikoksiin syyllistyneiden tahojen taustojen globaalin taloussodankäynnin rakenteellista korruptiota, emme mitenkään kykene estämään entisestään laajempaa ja raaistuvampaa terrorismia.

Kun nykyinen globalisaatioon tähtäävä maailman talouselämä pyörii enää yksityisten yhtiöitten ja pankkijättien pussiin, tehdään rahavallan ehdoilla sitä millä nopeimmin rikastutaan, vailla minkäänlaista parlamentaarista kontrollia tai moraalia.

Viis ihmisoikeuksista, kun demokratiaa ei enää ole ja valta luovutettiin ylikansallisille suuryhtiöille ja näitä hallinnoiville pankeille. Nyt koko ihmiskunta on alistettu ja orjuutettu sotilasdiktatuureille.

On hyvä nähdä malka omassa silmässä: Nato on hyökkäysorganisaatio ja ylivoimaisesti maailman tehokkain aseidenmyyntiverkosto. Aseyhtiöiden osakkeet ovat niin tuottoisia, ettei kirkkojen sijoitusrahastotkaan ole välttyneet kiusaukselta.

Tappaminen jatkuu. Sytytän tänään kynttilän totuudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Vain ne palauttavat rauhan ja elämisen oikeudet tähän pommitettavaan maailmaan.

Sinikka Tyynelä

Jyväskylä