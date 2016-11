Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitto haluaa maailman parhaat päiväkodit ja koulut.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson listasi kuntavaalien kärkiteemoja puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

– Minä olen antanut kuntalaisille ja äänestäjille lupauksen, että kaikki vasemmistoliiton ehdokkaat ja tulevat valtuutetut työskentelevät sen eteen, että Suomessa on jatkossakin maailman parhaat päiväkodit ja koulut, Andersson totesi.

– Me sitoudumme palauttamaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaikkiin kuntiin. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta ja jokaiselle peruskoulun päättäneelle on luvassa koulutuspaikka toisella asteella.

Hän painottaa, että lupauksista myös pidetään kiinni toisin kuin nykyiset hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset. Nämä lupaavat, mutta tekevät päinvastoin.

Soten pakkoyhtiöittämisestä ja yksityistämisestä irti



Andersson näkee hallituksen epäonnistuneen sote-uudistuksessaan. Se ei kavenna toteutuessaan terveyseroja eikä tarjoa kaikille yhtä hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sote-uudistuksen kritiikki ja vaihtoehdon tarjoaminen onkin puolueen yksi kuntavaalien kärkiteemoista

– Vasemmistoliitto kampanjoi sote-palvelujen pakkoyhtiöittämisen ja yksityistämisen kaatamiseksi. Me sitoudumme parantamaan julkisia palveluja niin, että kaikki kansalaiset saavat yhtä hyviä palveluja kuin työterveyshuollon piirissä.

Energiaviisas asuinympäristö



Vasemmistoliitto sitoutuu tekemään työtä kohtuuhintaisen asumisen puolesta.

– Vuokra-asuntoja kaavoitetaan kysyntää vastaavasti, sanoo Andersson.

Vasemmistoliitto tähtää tavoitteillaan energiaviisaisiin kuntiin.

– Kunnissa satsataan energiatehokkuuteen, rakentamisen laatuun, ja kunnalliset energiayhtiöt sijoittavat uusiutuvaan energiaan.

Puolet ehdokkaista kasassa



Puoluesihteeri Joonas Leppänen muistutti, että äänestäminen on sosioekonomisesti hyvin eriytynyttä.

– Tavoitteemme on kuntavaalien kampanjoinnilla edistää myös demokratiaa.

Leppäsen mukaan Vasemmistoliiton tavoitteena on 3 500 ehdokasta.

– Ehdokkaita on kasassa noin puolet. Hyvä asia on, että iso osa uusista jäsenistä on kiinnostunut ehdokkuudesta.