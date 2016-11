All Over Press / Ismo Pekkarinen

– Jos itsensätyöllistäjä sattuu saamaan ”pahan” käsittelijän, joka ratkaisee ankarammin kuin muut käsittelijät, hän joutuu oikeastaan oikeusturvattomaan tilanteeseen.

Näin Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas kuvaa itsensätyöllistäjän asemaa nykyisessä työttömyysturvajärjestelmässämme. Siinä yksittäisillä viranomaisilla on hänen mukaansa suuri harkintavalta ja päätösten hajonta on suurta. Työttömän saama ratkaisu riippuu siis pitkälti siitä, kenet viranomaisen hän sattuu saamaan käsittelijäksi TE-toimistossa.

Itsensätyöllistäjien oikeusturva on Salokankaan mukaan hyvin heikko. Jos henkilö tulkitaan yrittäjäksi, työttömyysturva menee ja hänen on ihan mahdotonta enää osoittaa, ettei hän ole yrittäjä.

– Tämä on oikeusturvan puute, hän sanoo.

Jos työtön itsensätyöllistäjä on tulkittu päätoimiseksi yrittäjäksi, edessä on joko tyytyminen tulkintaan ja työttömyyskorvauksen epääminen taikka takaisinperintä tai sitten pitkä valitustie. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on ensimmäinen valituselin.

– Käsittely siellä kestää 13 kuukautta. Jos sitten vielä mennään vakuutusoikeuteen, käsittely siellä kestää 16 kuukautta, Salokangas kertoo.

Työllistymisen este

Viranomaisten päätösten ennakoimattomuudesta tuleekin monelle työllistymisen este.

– Ihmiset eivät uskalla hypätä ”väärään junaan”. Tämä on se ongelma, Salokangas sanoo.

Tärkein vaihe on hänen mukaansa se ensimmäinen käsittely TE-toimistossa, koska silloin henkilöä kuullaan suullisesti.

– Missään muussa vaiheessa mitään suullista käsittelyä ei ole olemassa.

Ennakoitavuus tärkeää

Itsensätyöllistäviä freetoimittajia on paljon, mutta ongelma ei koske vain heitä. Itsensätyöllistäjiä on kasvavassa määrin yhä useammilla aloilla.

– Oikeusturvan kannalta ennakoitavuus on ydinkysymys. On tärkeää, että ennakolta saatu lausunto sitoo viranomaisia. Sillä kuka uskaltaa ottaa vastaan keikkaa, jos ei ole tietoa siitä, miten käy työttömyysturvallesi, Salokangas kysyy.

Salokangas on jäsen palkansaajajärjestöjen epävirallisessa työryhmässä, joka pohtii itsensätyöllistäjien asemaa. Työryhmä valmistelee lausuntoa selvityshenkilöille, jotka ministeri Jari Lindström nimitti kesällä laatimaan raportin itsensätyöllistäjien työttömyysturvajärjestelmästä. Selvityshenkilöiden Akavan johtaja Maria Löfgrenin ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikön Harri Helsténin on määrä antaa selvityksensä joulukuun puolivälissä.

Työryhmältä tulossa lausunto

Palkansaajapuolen työryhmä, jossa on edustettuna keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä yksittäisiä ammattiliittoja kuten Journalistiliitto ja JHL, aikoo antaa ensi viikon tiistaina lausuntonsa selvityshenkilöille.

– Lausumme jotakin siitä, miten itsensätyöllistäjien työttömyysturva-asemaa tulisi selkeyttää. Etenkin tämä liittyy ennakoitavuuteen, Salokangas sanoo.

Ennakollinen lausunto tai etuuden ennakkotarkastuspiste toisi hänen mukaansa selkeyttä tilanteeseen.

– Henkilöllä olisi silloin oikeusturva ja luottamuksensuoja viranomaisen päätökseen, niin ettei jotain etuutta voida enää yllättäen katkaista, Salokangas sanoo.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on kartoittaa itsensätyöllistäjien työttömyysturvaan ja vakuutusjärjestelmään liittyviä muutostarpeita.

Selvitystyön pohjalta on ministeriön mukaan tarkoitus muun muassa valmistella työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensätyöllistämiseen pää- ja sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjyyden ja palkkatyön välillä.