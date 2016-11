Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Hallituspuolueiden soster-vastaavat iloitsevat hoitajamitoituksen säilymisestä: Mutta mitä he jättävät kertomatta?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden valiokuntavastaavat, kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Arja Juvonen (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.) iloitsevat, että vanhustenhuollon hoitajamitoitus on päätetty säilyttää ennallaan 0,5:ssä.

He hehkuttavat, että ”päätös on arvostuksen osoitus hoitotyöntekijöiden tekemää tärkeää työtä kohtaan ja korostaa ikääntyneiden hyvän hoivan tärkeyttä”. Päätöksen he arvelevat olevan positiivinen viesti myös omaa ammattia pohtiville nuorille.

Mitä sanovat työntekijät?

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä on hyvä, että hallitus luopuu minimihenkilöstömitoituksen pienentämisestä vanhustenhoidossa.

Vanhukset tarvitsevat hoitoa ja hoivaa aikaisempaa enemmän.

Paavola on kuitenkin huolissaan siitä, että mitoitukseen lasketaan jatkossa myös alalle kouluttamattomat työntekijät. Hallitus mahdollistaa näin nykyistä pienemmän koulutetun hoitohenkilöstön määrän vanhustenhoidossa.

Tämän Heikkinen, Juvonen ja Sarkomaa jättävät kertomatta tiedotteessaan. He antavat ymmärtää, että mikään ei muutu.

SuPerin mukaan nykyistä pienemmän koulutetun hoitohenkilöstön kuuluminen mitoitukseen on selkeä asiakasturvallisuusriski ja kuormittaa myös hoitajia.

– Nyt on erittäin tärkeää, että työnantajat huolehtivat siitä, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi vanhustenhoidon yksiköissä, Paavola sanoo.

Jo nyt liian vähän hoitajia

SuPerin mukaan nykyinen vähimmäismitoitus 0,5 työntekijää vanhusta kohden on riittämätön. Kansanedustajilta voi kysyä, että mitä iloittavaa tässä on.

Vanhukset tarvitsevat hoitoa ja hoivaa aikaisempaa enemmän, koska kunnat ja kuntayhtymät ovat kiristäneet hoitoon pääsyn kriteereitä vanhustenhoidossa.

SuPer muistuttaa, että hoitohenkilökuntamäärä lasketaan toteutuneista työvuorolistoista vuorokaudessa kokonaisuutena, ei yksittäisistä vuoroista. Myös vapaalla olevat hoitajat lasketaan mitoitukseen.

Tämä tarkoittaa, että 10 vanhuksen yksikössä on kaksi hoitajaa aamuvuorossa, yksi iltavuorossa, yksi yövuorossa ja yksi vapaalla. Jatkossa mitoitukseen lasketaan myös kouluttamattomat työntekijät, jotka eivät voi osallistua varsinaiseen hoitotyöhön.

Vanhushoivan osaamista heikennetään



Hallitus purkaa sääntelyä lieventämällä kunnille asetettuja vaatimuksia erityisosaamista vanhustenhuollossa. Tämä on kirjattu jo hallitusohjelmaan. Käytännössä ammattivaatimuksia alennetaan.

Samassa yhteydessä poistetaan vanhuspalvelulain vaatimus vastuutyöntekijästä, koska sosiaalihuoltolaissa jo määrätään omatyöntekijä. Jatkossa myös iäkkäille henkilöille nimetään omatyöntekijä sosiaalihuoltolain nojalla.

Omatyöntekijän määritelmää ollaan muuttamassa niin, että sellaiseksi voitaisiin nimetä sosiaalihuollon ammattihenkilön sijasta myös terveydenhuollon työntekijä.