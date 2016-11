Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Riskit ovat todella suuret, jos työnjohtajamaallikko ryhtyy puoskaroimaan lääketieteen ammattilaisen arviota potilaan työkyvystä.

Työterveyshuollosta sairauslomalle passitetulla työntekijällä voidaan teettää nykyisin osatyökykyisyyden perusteella hänen terveydentilaansa soveltuvia muita kuin niitä töitä, joista sairausloma on annettu. Tällainen korvaavan työn teettäminen on Puuliiton mukaan yleistynyt työpaikoilla. Tällaisia epäterveitä tapauksia ei Puuliiton työympäristö- ja sosiaalijaoston mukaan saa päästää yleistymään.

Räikein esimerkki epäterveestä toimintamallista on jaoston mukaan se, että työnjohto on ominut korvaavan työn määrittelyssä itselleen direktio-oikeuden. Työntekijän on pitänyt tulla sairauslomalla töihin, vaikka työterveyshuollosta saadussa sairauslomatodistuksessa ei ole merkintää siitä, että korvaavan työn teettäminen on mahdollista.

– Riskit ovat todella suuret, jos työnjohtajamaallikko ryhtyy puoskaroimaan lääketieteen ammattilaisen arviota potilaan työkyvystä. Entä jos sairauslomalta töihin pakotetulle työntekijälle sattuu työpaikalla tapaturma tai hänen terveydentilansa heikentyy töiden teettämisen takia? Kuka on silloin vastuullinen ja korvausvelvollinen? Pitääkö tässäkin asiassa tulla vastaan ennakkotapaus ennen kuin selvyys saadaan, jaosto kysyy.

Puuliiton tietoon on tullut hälyttäviä esimerkkejä tilanteista, joissa työnantaja on painostanut työterveyshuoltoa sairauslomakäytäntöjen suhteen. Tällainen kehityssuunta on pysäytettävä alkuunsa, jaosto totesi perjantaina 18. marraskuuta Helsingissä pidetyssä kokouksessa.

Pelisäännöt määriteltävä ja selvitettävä kaikille osapuolille

Jaoston mukaan korvaavan työn teettämiselle on löydettävissä perusteet, kunhan pelisäännöt saadaan määriteltyä ja kaikille osapuolille selviksi. Tämä edellyttää, että työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden kanssa yhdessä käydään työpaikkakohtaisesti kaikki työtehtävät läpi ja sopien määritellään, mitkä työt voivat olla korvaavia suhteessa muihin töihin.

Vasta tältä pohjalta voi jaoston mukaan sairausloman antava työterveyshuolto todellisuudessa määritellä, onko korvaavan työn teettäminen missäkin vastaantulevassa sairaustapauksessa mahdollista vai ei. Tämän määrittelyn puolestaan pitää toimia ehdottomana ohjaimena sille tarjoaako työnjohto työntekijälle korvaava työtä vai toteaako se, että korvaava työ ei tule kysymykseen.

– Jos korvaavan työn tarjoaminen on työterveyshuollon lausunnon perusteella mahdollista, pitää tilanteessa myös kysyä työntekijän arviota työkyvystään korvaavan työn tekemiseen. Monissa sairaustapauksissa ensimmäiset päivät ovat vaivalloisimpia, eikä työkyky silloin voi olla töiden edellyttämällä tasolla. Nykypäivän työelämässä nimittäin vaaditaan osaamista ja suorituskykyä kaikissa tehtävissä. Toissijaiset viraapelihommat ovat jääneet historiaan, jaosto muistuttaa.