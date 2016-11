Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suomessa on jälleen käynnistynyt mediakeskustelu eutanasian laillistamisesta. Yhtenä sen alustajista ja kansalaisaloitteen kirjoittajista olen pannut merkille kirkon vaikenemisen tästä sille opillisesti tärkeästä asiasta sekä Lääkäriliiton aktiivisen taistelun aloitetta vastaan, vaikka puolet Suomen lääkäreistä kannattaa eutanasian sallimista.

Olemme ehdottaneet eutanasian laillistamiselle tiukkoja ehtoja. Niiden mukaan kuolinapua voidaan antaa potilaalle, joka kärsii sietämättömiä kipuja, joka on joka tapauksessa pian kuolemassa ja joka itse haluaa päästä pois kipujen vankilasta. Kukaan muu ei voi päättää eutanasiasta paitsi henkilö itse. Eutanasialla ei ensisijaisesti lyhennetä kuolemansairaan potilaan elämää vaan hänen pyynnöstään lyhennetään hänen kärsimyksiään. Eutanasia ei ole mikään armomurha, sillä siinä ei murhata ketään. Se on arvokas ja armorikas lähtö ja sellaisena hyvä kuolema (eutanasia on suomeksi hyvä kuolema).

Kun Lääkäriliitto sanoo, että ensin on järjestettävä kuntoon elämän loppuvaiheessa kuolemantaudin oireita lievittävä palliatiivinen hoito ja saattohoito, se ei ole ristiriidassa meidän aloitteemme kanssa. Mekin vaadimme niiden tehostamista ja ulottamista koko Suomeen. Eutanasian kieltämällä Lääkäriliiton kanta on vanhoillinen ja kaksinaismoralistinen, josta joutuvat kärsimään kaikkein kipuisimmat, kuolemansairaat potilaat.

Kun avustettu itsemurha ja sedaatio (nukuttaminen ikuiseen uneen) ovat laillisia ja kelpaavat lääkäreille, on vaikea ymmärtää eutanasialla toteutettavan kuolinavun kieltämistä. Lopputulos on niissä kaikissa sama.

Kirkon piiristä tulee viestejä, joiden mukaan vain Jumalalla on oikeus antaa ja ottaa elämä eikä ihminen saa torjua kärsimyksiään päättämällä luopua muutenkin lopussa olevasta elämästään. Ääriuskovaisten mielestä ihmisen pitää saada kärsiä. He haluavat pakottaa kärsimään myös ne, jotka eivät halua kärsiä. Jos se on Jumalan tahto, kyseessä on sangen julma Jumala.

Tule mukaan kannattamaan eutanasian eli hyvän kuoleman viemistä eduskunnan käsittelyyn:

Sähköinen kannatusilmoitus: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2212.

Paperinen kannatusilmoituslomake: www.kansalaisaloite.fi/files/Kannatusilmoitus_W.pdf.

Paperisen ilmoituksen palautus: Exitus ry, c/o Suomen Potilasliitto, Helsinginkatu 14 A 1, 00500 Helsinki

Kansalaisaloite tarvitsee tuekseen 50 000 kannattajaa, ja jokainen uusi nimenkirjoitus vie aloitetta kohden eduskuntaa.

Esko Seppänen

Helsinki