Käsi sydämelle: odottiko joku tosissaan näistä miesten MM-karsinnoista yhtään mitään? Lohko on vaikea, pelaajamateriaali kapea, valmentaja uusi – niinpä niin. Tietenkin häviäminen tuntuu aina ikävältä, mutta ehkäpä näitä karsintoja on syytä viimeistään nyt alkaa tarkastella ylimenokautena, uusien pelaajien sisäänajona ja valmistautumisena tuleviin koitoksiin. Tästä eteenpäin meillä on vain voitettavaa. Ja onhan futista A-maajoukkueen ulkopuolellakin, mikä joskus tätä loputonta via dolorosaa tarpoessa tuppaa unohtumaan.

Sitä paitsi tunnelin päässä näkyy enemmän valoa kuin haluamme ehkä uskoakaan. Suomessa on nimittäin kasvamassa useita aivan erinomaisia nuorten pelaajien ikäluokkia. Moni pelaaja on lyönyt jo itsensä läpi suurenkin yleisön tietoisuuteen.

Suomen alle 17-vuotiaiden poikien maajoukkue ”Minihuuhkajat” eteni syksyllä EM-jatkokarsintaan. Karsinta pelataan keväällä neljän joukkueen lohkoissa, jotka arvotaan joulukuun puolessavälissä. Näin nuorten pelaajien ollessa kyseessä peliesitykset saattavat heilahdella suurestikin – myös etukäteen ennakkosuosikeiksi arvioiduilla joukkueilla. Toki on syytä toivoa hieman apua myös rouva Fortunalta.

Kysykää vaikka Moshtagh ”Mosa” Yaghoubilta, kannattaako Spartaks Jurmalan penkillä istua.

Minihuuhkajien menestys jatkokarsinnassa tulee tuskin olemaan veskarista kiinni. Tolppien välissä päivystää Ilveksen kasvatti Otto Huuhtanen, joka siirtyi lokakuussa Newcastle Unitedin organisaatioon. Erittäin lahjakas 16-vuotias treenaa pääasiassa Newcastlen junnujoukkueiden kanssa, mutta aika näyttää, aukenevatko ovet myös edustusmiehistöön. Nuorukaisen sopimus kestää aina vuoteen 2019 asti.

Toinen mielenkiintoinen nimi U17-joukkueessa on Honkaa edustava Maximo Tolonen, joka itse asiassa on vuotta muita nuorempi eli syntynyt vuonna 2001. Tolonen sai jo vyölleen ensimmäiset peliminuutit miesten Kakkosessa päättyneellä kaudella, ja nyt Hongan noustessa ensi kaudeksi Ykköseen vastus kovenee. Eväät nuorukaisella on vaikka mihin, joten toivottavasti kehitys jatkuu tulevallakin kaudella.

Minihuuhkajiakin enemmän riemunkiljahduksia aiheuttaa alle 21-vuotiaiden eli Pikkuhuuhkajien nimilistan silmäily. Aika näyttää, tulemmeko puhumaan tämän poppoon kohdalla jopa kultaisesta sukupolvesta: on aidosti harvinaista, että näin moni junnujoukkueesta on saavuttanut kannuksensa Veikkausliigassa, osa jopa eurooppalaisissa laatujoukkueissa. Tommi ”Auge” Kautosella on käsissään nippu, jolta suomifanit voivat odottaa paljon.

Seuraaviin karsintoihin on toki tovi aikaa, mutta porukka kannattaa ottaa nyt jo seurantaan. Pikkuhuuhkajat leireilivät viime viikonloppuna Espanjan lämmössä, joten joukkueen rakentaminen on tosissaan aloitettu.

Ilves-laituri Mikael Soisaloa on hehkutettu tälläkin palstalla jo maasta taivaisiin, mutta hän ei ole todellakaan ainoa luontainen laitapelaaja joukkueessa – mikä ei ole Suomessa aivan jokapäiväistä. Hyökkäyspäähän on tarjolla esimerkiksi FC Lahdessa päättyneellä sesongilla mainiosti esiintynyt Santeri Hostikka, laitapuolustajaksi Championshipin QPR:ssä pelaava Nicholas Hämäläinen.

Pikkuhuuhkajissa palloilee myös erittäin mielenkiintoinen veljespari. Porvoolaislähtöiset Fredrik ja Richard Jensen ovat pelanneet jo usean vuoden ajan hollantilaisessa FC Twentessä, ja todellista läpimurtoa odotetaan kummaltakin. Molemmat ovat periaatteessa keskikenttäpelaajia, mutta etenkin nuorempi Fredrik kykenee operoimaan monella pelipaikalla.

Nyt ei auta kuin toivoa ja uskoa, että nuorten pelaajien kehitys jatkuu. Turhan moni lahjakas suomalaisjunnu on männävuosina jäänyt lunastamattomaksi lupaukseksi. Erityisen tärkeää olisi saada riittävästi peliaikaa sopivan tasoisessa joukkueessa, ja tähän tarkoitukseen kotoiset liiga- ja divariseurat käyvät mitä mainioimmin. Ulkomaille ei kannata rynnätä vain matkustamisen riemusta, vaan olosuhteiden on oltava kunnossa. Kysykää vaikka Moshtagh ”Mosa” Yaghoubilta, kannattaako Spartaks Jurmalan penkillä istua. Onneksi ensi kaudella lahjakas nuorimies pallottelee Klubissa.

Maajoukkuetauon jälkeen palataan taas normaaliin päiväjärjestykseen: vakiorivi koostuu Valioliigan ja Championshipin otteluista. Leicesterin mestaruuskrapula sen kun jatkuu, eikä helpotusta ole luvassa Watfordin vieraana. Kettuja rasittavat myös avainpelaajien poissaolot: esimerkiksi maalivahti Kasper Schmeichel on sairastuvalla eikä palaamassa aivan heti. Kotijoukkue Watford taas on ollut viime aikoina otsikoissa muunlaisista syistä: seura on ollut epäiltynä talousrikkeestä, ja lisäksi puheenjohtaja Raffaele Riva on joutunut eroamaan – mikä siis kuulemma ei liity rike-epäilyksiin. Peli tosin kulkee, ja kolmoskohteeseen ei olekaan tarvis vierasvoittoa pelata.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 19.11. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2, 1(X), 1, 1, 1(X), 1(2), 1(X), 1, 1, X, 1(X), 1(2).