Lehtikuva/Chip Somodevilla

Trumpin väitetään etsivän keinoja Meksikon muurin aloittamiseen jo ensi vuonna hallinnollisilla määräyksillä kongressin ohittaen.

Yhdysvaltain presidentiksi valitun Donald Trumpin avustajat suunnittelevat erillisen rekisterin perustamista Yhdysvaltoihin saapuvista muslimeista. Näin kertoi tiedotusvälineille keskiviikkona Kansasin osavaltion valtiosihteeri Kris Kobach, joka on ollut suunnittelemassa tiukkoja siirtolaislakeja useissa osavaltioissa.

Kobachilla ei toistaiseksi ole virallista asemaa Trumpin organisaatiossa, mutta häntä on pidetty yhtenä mahdollisena ehdokkaana tulevaksi oikeusministeriksi. Ainakin omien sanojensa mukaan Kobach osallistuu palavereihin Trumpin tiimin käsitellessä siirtolaisasioita.

Kobach oli mukana valmistelemassa vastaavaa muslimien rekisteröintiohjelmaa George W. Bushin hallinnossa vuonna 2002. Silloin muslimit rekisteröitiin muista tulijoista erikseen, olivatpa he turisteja tai väliaikaisen oleskeluluvan saaneita.

Gaffneyn organisaatio on vihjaillut, että Obama on piilomuslimi.

Erityisesti syynättiin 24:sta nimetystä maasta tulevia 16 vuotta täyttäneitä miehiä. Maat oli luokiteltu ”korkean riskin maiksi”.

Lukuisien valitusten jälkeen ohjelma purettiin osittain jo vuonna 2003 ja kokonaan Barack Obaman aikana vuonna 2011.

Pikakarkotuksia suunnitellaan

Trump sanoi vaalikampanjansa aikana määräävänsä väliaikaisen kiellon muslimien saapumiselle Yhdysvaltoihin sekä muista poikkeavien henkilöllisyystodistusten määräämistä muslimeille.

Heti vaalien jälkeen Trump pehmensi puheitaan, mutta viime sunnuntaina tv-haastattelussa hän vihjaisi pitävänsä kiinni suunnitelmistaan. Hän sanoi myös edelleen aikovansa rakentaa muurin Yhdysvaltain ja Meksikon välille sekä karkottavansa ”välittömästi” kahdesta kolmeen miljoonaan paperitonta siirtolaista maasta.

Liberaalin maineessa oleva Obama karkotti itse asiassa hänkin 2,5 miljoonaa paperitonta virkakautensa aikana.

Kobachin mukaan Trumpin tiimi suunnittelee keinoja, joilla Trump voisi hallinnollisilla määräyksillä ohittaa kongressin ja aloittaa muurin rakennuttamisen jo ensi vuonna.

Salaliittoteoreetikko Gaffney

Trumpin siirtymäkauden tiimi toimii tavanomaista salamyhkäisemmin, eikä se ole julkistanut kaikkia mukana olijoita.

Näin ei myöskään toistaiseksi ole vahvistettu tietoja, jonka mukaan turvallisuuspoliittisia nimityksiä valmistelevaan ryhmään olisi otettu mukaan tunnettu salaliittoteoreetikko Frank Gaffney.

Gaffney toimi Ronald Reaganin kaudella 1980-luvulla puolustushallinnossa. Nykyään hän johtaa Centre for Security Policy -ajatushautomoa.

Gaffneyn organisaatio on esimerkiksi vihjaillut, että Obama on piilomuslimi. Se on väittänyt, että Yhdysvaltain demokratian tilalle on tulossa sharia-hallinto. Lisäksi se on levittänyt väitettä, että Muslimiveljeskunta on soluttanut Yhdysvaltain molempien suurpuolueiden eliittiin sekä maan hallinnon kaikilla tasoilla.

Gaffney on väittänyt, että myös Hillary Clintonin läheisiin avustajiin kuuluu Muslimiveljeskuntaan sidoksissa olevia henkilöitä.

Esivaalikampanjassa Gaffney oli ääriuskovaisen Ted Cruzin taustajoukoissa niin kauan kuin tämä oli mukana.