YK:n lasten oikeuksien viikon perjantaina 18. marraskuuta vietetään Suomessa ensimmäistä valtakunnallista Lapsi mukaan töihin -päivää.

Mistä idea tällaisen päivän viettämiseen on tullut, Lastensuojelun Keskusliiton viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen?

– Yhdysvalloissa on jo vuosia vietetty vastaavaa päivää nimellä Take Our Daughters and Sons to Work Day. Me olemme ottaneet mallia erityisesti Iso-Britannian Take Over Day’sta.

– Briteissä se on ollut laajamittainen ilmiö. Viime vuonna siihen osallistui 44 000 ihmistä ja sitä on toteutettu hieman anarkistisella otteella. Lapset ja nuoret ovat saaneet osallistua työpaikoilla jopa päätöksentekoon.

Miksi on hyvä, että lapset otetaan mukaan töihin yhtenä päivänä vuodessa?

– On monia hyviä puolia. Lasten kannalta parasta on, että pääsevät näkemään, missä heidän omat rakkaat isänsä ja äitinsä viettävät päivänsä. Samalla nähdään miten työelämä ja yhteiskunta toimivat.

– Myös vanhemman kannalta on hyvä, että lapsi pääsee hieman näkemään ja jakamaan vanhempansa arkea. Työnantaja voi osoittaa perheystävällisyyttä. Samalla hän pääsee näkemään työntekijän perhetilannetta.

Kuinka isoja lapsia voi töihin ottaa mukaan?

– On kyselty, voivatko koululaiset osallistua päivään. Eräs opettaja vastasi kysyttäessä, että tottakai saa, Tämä on parasta mahdollista käytännön yhteiskuntaoppia.

Mitä lapset työpaikoilla tekevät ja saavat aikansa kulumaan?

– Työpaikat voivat itse päättää, miten päivää halutaan toteuttaa. Joillakin työpaikoilla käytetään puolipäivää työpaikkaan tutustumiseen.

– Omalla työpaikallani lapset ovat mukana koko päivän ja osallistuvat Lastensuojelun Keskusliiton toimintaan. Etenkin isommat lapset voivat tehdä työhön liittyviä asioita.

Miten kampanja toimii?

– Kampanjan verkkosivuston kautta voi ilmoittaa oman työpaikkansa mukaan kampanjaan ja voi myös haastaa jonkun toisen työpaikan mukaan.

Kuinka paljon työpaikkoja kampanjaan on ilmoittautunut?

– Tällä hetkellä (tiistaina iltapäivällä) mukaan on ilmoittautunut yli 200 työpaikkaa. Se on oikein hyvä määrä näin ensimmäisellä kerralla.

– Mukana ovat mm. valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Kela, Puuliitto, Suomen ekonomit, Helsingin kaupungin tilastokeskus, Philips Oy, Suomi-Venäjä-seura, Oy Teboil ab sekä Laihian kunnankirjasto.

Kampanja järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Tuskin tämä tähän jää?

– Ei jää. Pyrimme tekemään tästä vuosittaisen kansallisen päivän. Toivottavasti päivä saa huomiota myös mediassa.