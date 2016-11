Lehtikuva/Martti Kainulainen

Hermannin diakoniatalon hätämajoitus on marraskuussa täynnä joka yö.

Helsingin seurakunnat antavat yösuojaa kodittomille ensi maanantaista alkaen. Seurakuntien tilat ovat avoinna vuoroviikoin ilman pakkasrajoja kello 21–07.

– On painokkaasti sanottava, että kyse on ihmisistä. Kirkkona on mahdotonta sulkea ovia tarvitsijoilta, jotka ovat Jumalan luomia ainutlaatuisia kanssaihmisiä. Haluamme tehdä kodittomien yösuojasta yhteisen asian. Herättää itsemme lisäksi muita toimijoita huomaamaan heidät ja löytämään ratkaisu, jolloin kenenkään ei tarvitse talvella yöpyä kaduilla ja puistoissa, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki kertoo päätöksen taustasta.

Ensimmäisenä avautuu Lauttasaaren kirkon tilapäismajoitus ensi maanantaina. Seuraavalla viikolla vuorossa on Paavalin seurakunta.

Yösijoja on päätetty tarjota vuoden loppuun asti. Jatkosta päätetään tarpeen ja tilanteen mukaan erikseen. Loppuvuonna mukana ovat myös Matteuksen ja Vartiokylän, Kallion ja Malmin seurakunnat.

Vapaaehtoisia tukena



Yösijan antaminen on mahdollista vapaaehtoisten auttajien turvin. Helsinkiläisiä onkin jo ilmoittautunut runsaasti kirkkoihin erilaisiin tehtäviin kuten yöpyjien vastaanottajiksi ja yörauhan valvojiksi. Vapaaehtoistyo.fi:nkautta on ilmoittautunut lähes 200 vapaaehtoista mukaan.

Hermannin diakoniatalon hätämajoitus aukesi perjantaina 4.11 Siellä ovet ovat auki vielä parisen viikkoa. Hermannissa on tilaa 30 yöpyjälle, ja talo on ollut tähän mennessä täynnä joka yö. Yöpyjät ovat olleet lähinnä liikkuvaa väestöä eli Romanian ja Bulgarian romaneja. Rintamäen mukaan viimekädessä vastuu on Helsingin kaupungilla.

– Kukaan ei toisaalta tiedä kuinka paljon kodittomien, paperittomien tai liikkuvan väestön osalta tarve yömajoitukseen on. Siksi asiasta pitää tehdä yhteinen, jolloin eri tavoin pystymme tavoittamaan nämä ihmiset. Tekemällä asiasta haloon saamme tavoitettua toisaalta tarvitsevat ihmiset, mutta myös tahot, jotka voivat auttaa.

Kestävämpi ratkaisu tarpeen



Kirkot ovat avoinna kaikille suojaa etsiville, niin liikkuvalle väestölle kuten romanikerjäläisille, paperittomille kuin kaikille muillekin asunnottomille. Rintamäen mukaan Helsingin seurakunnat ovat tässä kaupungissa ihmisten arjessa heidän tukenaan ja apunaan.

– Helsingin seurakuntien yösijan antaminen on laastarin liimaamista, kodittomien äkillisen hädän auttamiseksi. Meidän pitää yhdessä löytää kestävämpi ratkaisu. Tällöin on hyvä huomata, että puhutaan eri ihmisryhmistä, jolla on erilaisia tarpeita ja näin myös tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Ihmiset eivät yhteisössäänkään ole samanlaisia ja siksi tarvitaan herkkyyttä.