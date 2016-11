Lehtikuva/Drew Angerer

Stephen Bannon on Trumpin suora yhteys äärioikeistoon ja naisvihamielisyyteen

Breitbartin kohuotsikkoja Breitbart Newsin linja selviää parhaiten sen huomiota saaneista otsikoista. Tässä esimerkkejä: ”Syntyvyyden säännöstely tekee naisista vastenmielisiä ja hulluja.” ”Tekeekö feminismi naisista rumia?” ”Ratkaisu ’nettiahdisteluun’ on yksinkertainen: naiset pois internetistä.” ”Kohottakaa se korkealle ja ylpeästi: Etelävaltioiden lippu julistaa kunniakasta perintöä.” ”Poliittinen korrektius suojelee muslimien raiskauskulttuuria.” ILMOITUS

Tulevaa presidenttiä vaaditaan peruuttamaan tyrmistyttävä avustajanimityksensä.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump nimitti sunnuntaina päästrategikseen äärioikeistolaisen Breitbart News -nettisivuston johtajan Stephen Bannonin.

Nimitys on tyrmistyttänyt lukuisat kansalaisjärjestöt, demokraattipoliitikot ja jopa osan republikaaneista.

Bannon tunnetaan valkoisen vallan kannattajana, ja hän on jopa Ku Klux Klanin suosiossa.

Entinen Ku Klux Klanin johtaja David Duke riemuitsi Bannonin nimityksestä yhdessä uusnatseja lähellä olevan radiojuontajan kanssa: ”Näyttää siltä, että me olemme astuneet johtoon.”

Bannonin alaisuudessa Breitbart News on noussut ”vaihtoehtoiseksi oikeistoksi” (alt-right) itseään kutsuvan äärioikeiston suosikkimediaksi.

Salaliittoteoreetikko

People for the American Way -järjestön Michael Keegan kehotti republikaanipuoluetta sanoutumaan irti Bannonin nimityksestä.

”Tässä ei ole kysymys puoluepolitiikasta. Kenenkään Bannonin taustan omaavan ei pitäisi olla lähelläkään Valkoista taloa”, sanoi Keegan.

Bannon, 62, oli laivastoupseeri ja sitten Goldman Sachsin palveluksessa rikastunut investointipankkiiri astuessaan neljä vuotta sitten Breitbartin johtoon.

Trumpin ja Breitbart Newsin suhde oli läheinen kautta vaalikampanjan, ja elokuussa Trump valitsi Bannonin kampanjatiiminsä johtoon elokuussa. Bannon ohjasi kampanjaa entistä törkyisempään suuntaan. Kampanja esimerkiksi leimasi Hillary Clintonin globaalin talous-, raha- ja mediaeliitin salaliiton jäseneksi – tämä nähtiin vihjauksena juutalaisten salaliitosta.

Antisemitisti

Breitbartissa on lyöty vastustajia kovaa. Esimerkiksi konservatiivinen kolumnisti Bill Kristol leimattiin ”republikaanien mätämunaksi, kapinalliseksi juutalaiseksi”.

Olennainen osa Breitbartia on muslimien mustamaalaaminen, kaikkien maahanmuuttajien kytkeminen rikollisuuteen ja puhdas rasismi. Bannon itse on sanonut, että Yhdysvaltain mustat ovat ”luonnostaan väkivaltaisia ja aggressiivisia”.

Breitbart tunnetaan myös naisvihamielisyydestä. Tunnettu otsikko kuului ”Haluaisitko mieluummin lapsellesi feminismin vai syövän?”

Bannon itse oli 20 vuotta sitten syytettynä perheväkivallasta ja todistajan uhkailusta. Syyte kuivui kasaan, kun hänen silloinen vaimonsa ei tullut todistamaan.

Rasisti ja fasisti

Trump sanoi viime viikolla voitonpuheessaan, että hän haluaa olla kaikkien amerikkalaisten presidentti. Bannonin nimitys lyö rajusti kasvoille tätä.

Myös eräät republikaanit ovat tuominneet Bannonin nimityksen. Esivaalien maltillisimman republikaaniehdokkaan John Kasichin avustaja John Weaver sanoi maanantaina, että ”rasistinen, fasistinen äärioikeisto on noussut presidentin virkahuoneen portaille”.

Jopa kovan oikeiston hiipuva mediatähti, radiojuontaja Glenn Beck nimittää Bannonia ”pelottavaksi, ei vaan kauhistuttavaksi mieheksi”. Aiemmin hän on kutsunut Bannonia ”hirvittäväksi, halveksittavaksi ihmiseksi” ja verrannut häntä Joseph Göbbelsiin. Ehkä Beckiä myös hieman kaivelee äärioikeiston ykköspropagandistin paikan liukuminen Bannonille.

Trump ilmoitti sunnuntaina myös nimittävänsä Valkoisen talon kansliapäälliköksi Reince Priebusin. Republikaanien kansallisen komitean puheenjohtajana toimiva Priebus on Trumpin linkki puolueeseen.

Priebus on samalla niitä Washingtonin sisäpiiriläisiä, joilta Trump on sanonut ”kuivattavansa suon”. Bannonin ja Priebusin uskotaan ajautuvan kilpailuasetelmaan.

Edustajainhuoneen republikaaniryhmän johtaja Kevin McCarthy ei suostunut arvostelemaan Bannonin nimitystä, vaan sanoi, että ”kaikille on annettava mahdollisuus”.