Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Kommentti: Sipilälle Suomi on osakeyhtiö

Tv-sarja Raid muuttuu vähitellen todeksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on kriitikkojen mielestä muuttunut alkuperäisistä tavoitteistaan Suomen suurimmaksi yksityistämisprojektiksi, koska kaikki palvelutuotanto on yhtiöitettävä.

Sekään ei riitä Juha Sipilän hallitukselle. Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että työ- ja elinkeinotoimistojen työnvälityspalvelut ulkoistetaan maakuntauudistuksen yhteydessä. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunta ostaisi työvoimapalvelut kilpailluilta markkinoilta – jos niitä on. Siellä missä ei ole, maakunta voi tuottaa palvelut itse, mutta sitä varten on joka tapauksessa perustettava markkinaehtoisesti toimiva yritys.

Yle aikoo lähivuosina näyttää Areena-palvelussaan tuhansia tunteja menneiden vuosien kotimaista draamaa. Toivottavasti uusittavien listalla on nopeasti myös tv-sarja Raid, jossa kieli poskessa esitetty poliisilaitoksen yhtiöittäminen ja tulosyksiköinti ei 16 vuotta myöhemmin tunnu lainkaan vitsiltä.

Valtion tehtävä purkaa yrittämisen esteet



– Vaikuttaa, että Sipilän hallituksen keskeisin tavoite on purkaa hyvinvointivaltio ja siirtää julkisten peruspalveluiden rippeet yksityisten yritysten hoidettavaksi – mitä nopeammin sen parempi, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tulkitsi tuoreinta suunnitelmaa.

Yrittäjyyden eetosta Tampereen yliopistossa tutkiva Esko Harni on tutkinut myös Sipilän yrittäjyyteen liittyviä puheita (Politiikasta.fi 10.11.). Hänen mukaansa Sipilän puheessa yrittäjyydellä ja yrittäjämäisyyden kasvattamisella kansalaisissa on merkittävä rooli Suomen pelastamisessa. Valtion roolin tämän toteuttamisessa pääministeri näkee lähinnä yrittämisen esteiden, tässä tapauksessa normien, purkajana.

Harnin mukaan Sipilän ajattelu eroaa suuresti taloustieteen professorin Mariana Mazzucaton näkemyksestä, joka korostaa valtiolla olevan ratkaiseva merkitys innovaatioiden luomisessa, ja näin kestävän talouskasvun turvaamisessa.

”Toisin kuin Sipilä näyttää esittävän, valtio ja siihen sisältyvä julkinen sektori ei Mazzucaton mukaan ole byrokraattinen hidaste, vaan pikemminkin aktiivinen toimija ja investoija. Se ei ainoastaan korjaa markkinoita, vaan luo niitä”, Harni kirjoittaa.

Riskit meille, rahat heille



Li Andersson pitää työvoimapalveluiden pakkoyhtiöittämistä osana samaa kehityskulkua kuin terveyspalveluiden yksityistäminen:

– Veronmaksajien rahoilla paisutetaan yksityisten firmojen voittoja. Julkinen sektori kantaa riskit, hyödyt valuvat yhtiöiden osakkeenomistajille ja sairaista ja työttömistä tehdään yritysten rahastusautomaatteja.

Juha Sipilä tuli politiikkaan liike-elämästä yhteiskunnan toimintaa juuri tuntematta. On vaikea uskoa, ettei hän olisi oppinut sitä yli neljä vuotta kestäneen puoluejohtajuutensa aikana. Helpompi on uskoa, että hänelle yhteiskunta on vain yksi suuri osakeyhtiö, jossa pätevät liike-elämän lait. Elämme porvarillisen vallankumouksen aikaa.