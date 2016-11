Jarmo Lintunen

Jälkiverot keskimäärin 10 000 euroa.

Verohallinnon valvontaprojekti on paljastanut harmaata taloutta taksialalla. Viime vuoden lopulla alkaneessa tehostetussa valvonnassa tehtiin lokakuun loppuun mennessä 180 tarkastusta, joista puutteita löytyi 60 prosentissa. Verohallinto pitää pääosin riskikohteisiin suunnattuja verotarkastuksia taksitoimialalla tarpeellisina.

Tyypillisimpiä virheitä ovat tulojen salaaminen ja yksityiskulujen lisääminen kirjanpitoon. Verotarkastusten perusteella määrättävät jälkiverot ovat olleet keskimäärin noin 10 000 euroa. Harmaaseen talouteen liittyviä merkittäviä havaintoja, kuten tulonsalausta, on ilmennyt noin 30 prosentissa tarkastetuista tapauksista.

Taksitoimialalla kuljetukset kirjautuvat taksamittariin, joka toimii samalla taksiauton kassakoneena. Mittarista on tulostettavissa muutamalla napinpainalluksella ajovuororaportteja sekä päivä-, kuukausi- että vuositasolla.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan mittariraportit tulisi liittää osaksi kirjanpitoaineistoa. Verotarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella mittariraportit puuttuvat useissa tapauksissa kirjanpitoaineistosta joko osin tai kokonaan.

– Projektin tuloksena voidaan todeta, että taksamittariraporttien kirjanpidolliseen käsittelyyn kaivataan vielä täsmennystä. Tässä yhteydessä taksiyrittäjien ja heidän kirjanpitäjiensä olisi hyvä käydä läpi keskinäiset menettelyt ja saattaa ne vastaamaan Verohallinnon ohjeistusta, taksitoimialan verotarkastusprojektia vetävä tarkastuspäällikkö Onni Kulla kertoo.

Tietämättömyyttäkin mukana



Kullan mukaan Ruotsissa on tulossa ensi vuonna käyttöön järjestelmä, jossa taksiautojen taksamittaritiedot siirtyvät automaattisesti sähköisiin datakeskuksiin. Tätä mallia voitaisiin Suomessakin harkita käyttöönotettavaksi.

Kullan mukaan virheet eivät aina tarkoita, että olisi tarkoituksella toimittu väärin. Kyseessä voi olla myös tietämättömyyttä siitä, miten veroasiat tulisi hoitaa. Tällöin yrittäjää ohjataan toimimaan jatkossa oikein.

– Suuri osa taksiautoilijoista on rehellisiä yrittäjiä, vaikka tarkastustulosten perusteella näyttääkin siltä, että toimialalla on paljon harmaata taloutta. Verotarkastusten yhteydessä on tavattu myös yrittäjiä, joiden verotusasioiden hoitaminen on ollut erinomaisella tasolla.

Taksitoimialan verotarkastusprojekti jatkuu ensi kevääseen.