Alain Frerejeanin käsikirjoittama ranskalainen historiadokumentti Stalinin ja Trotskin taistelu (Staline/Trotski: le tsar et le prophete, 2014) on napakka selvitys kahden kommunistilegendan vuosikymmeniä kestäneestä väännöstä. Frerejean on kirjoittanut aiheesta myös kirjan.

Dokumentin todistusvoimaisuus on vankka, sen takaavat monet terävät asiantuntijakommentit, erinomainen arkistomateriaali sekä esiin nousevat historialliset faktat.

Josif Stalinin ja Lev Trotskin ensi kohtaaminen tapahtui Lontoossa vuonna 1907. Vihanpidon siemenet etenkin ensin mainitun taholta kylvettiin jo tuolloin. Tässä yhteydessä tuodaan esille kaksikon erilaiset taustat, persoonallisuudet ja ulkoiset olemukset.

Puna-armeijan perustaja Trotskia luonnehditaan loistava puhujaksi ja pelottomaksi vallankumoukselliseksi johtajaksi. Stalin puolestaan kuvataan taitavaksi strategiksi, joka hallitsi kampittamisen ja uhkailun. Vastakkain olivat myös idealismi ja kyynisyys.

Monen muun lailla Trotski aliarvioi Stalinin, joka taitavasti hyödynsi Leninin kuoleman jälkeisen siirtymäajan. Valtansa pönkittämiseksi tuleva ”isä aurinkoinen” loi ympärilleen uskollisten apureiden verkoston ja hovin, jota piti tiukasti otteessaan. Vanha kaarti tuhottiin vuosien 1936-1938 kuuluisissa puhdistuksissa, sitä ennen Trotski ajettiin maanpakoon ja lopulta murhattiin Meksikossa 1940.

Kahden legendan välisen taiston kautta ranskalaisdokumentti havainnollistaa, miten likaiseksi valtapeli voi yltyä. Tämän päivän näkökulmasta on tietysti helppo sanoa, että Stalinin kaltaisen henkilön nousu suurvallan johtajaksi on kuin alku syöpäkasvaimelle, joka lopulta mädätti koko järjestelmän.

Stalinin ja Trotskin taistelu

TV1 maanantaina kello 19, uusinta sunnuntaina 20.11. kello 13.35. Areena 30 päivää.