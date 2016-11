KU:n arkisto

Tässä päivänä muutamana Radio Suomessa haastateltiin ”asiantuntijoita” ja todisteltiin, miten eläkkeiden maksuun ei rahat riitä, ei ainakaan, jos indeksi on sidottu palkkoihin. Vedotaan, että jopa tuota sijoitettua yli 180:tä miljardia euroa ei edes saada helpolla käyttöön. Siinä ovat kuitenkin kymmenien vuosien ajan palkastamme maksamamme eläkkeet. Ainoastaan ilman työeläkettä olevien osalta tulee korotus tehdä valtion varoin.

Vasta runsas vuosi sitten jopa työeläkelaitoksen johtaja sanoi, ettei heistä ole kiinni koko indeksikorjaus. Rahat on siihen työeläkkeensä maksaneille, eikä se ole pois valtion budjetista.

Tuntuu siltä, että Yle on valjastettu taas tällekin asialle – siis kampanjoimaan Kiljusen aloittaman kansalaisaloitteen kaatamiseksi. Ajatushautomon toimittajakonsultit ajattelevat, että kyllä se vähän lammasmainen ja tyhmä kansa uskoo, kun kerran radiossa puhutaan niin.

Mutta mahtaako uskoa, eivät ainakaan kaikki. Tämä kun ei ole uskon asia vaan ihan järjen. Kun väitetään, että vain suurituloiset hyötyvät, ei se pidä paikkaansa. Eivät he varsinaisesti hyödy, koska he eivät edes tarvitse korotusta. Mutta pienellä eläkkeellä elävä ihminen hyötyy pienestäkin korjausliikkeestä, koska joka euro on tarpeen.

Pienellä eläkkeellä sinnitteleviä, usein alle köyhyysrajan eläviä on ilmeisesti lukumääräisesti enemmän kuin suureläkeläisiä. Köyhillä elintaso nousisi, varakkailla ei. Elintason nousu puolestaan tietäisi lisää verotuloja, kun kulutus kasvaa ja työllisyys lisääntyy. Palvelujen ja tarvikkeiden hinnoissa oleva arvonlisäverotulon osuuskin valtion kassaan kasvaisi.

Valtaosa pieneläkeläisistä on naisia, joilla jo lähtökohtaisesti on pienempi eläke. Työuran aikana palkka on ollut pieni tai työvuosia vain vähän. Entä kaikki vammaiset tai muutoin jo nuoruusvuosista asti eläkkeellä olleet? He jäävät kaikkein jyrkimmin jälkeen kaiken aikaa. Myös he ovat korotuksen ansainneet elääkseen.

Miksi asia on niin vaikea ymmärtää siellä eduskunnassa, kun sen ymmärtää tavallinen ihminenkin? Sama koskee varsinkin oppositiota. Istukaa alas ja miettikää, mitä päätöksistänne seuraa! Miettikää myös, mitä lupasitte ennen vaaleja.

Kaija Kiessling

Turku